Video: así fue el momento del accidente de Thiago Medina en Moreno

El siniestro ocurrió a las 19:50 del último viernes sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Medina, que circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez, embistió un automóvil conducido por una mujer. En el momento del accidente llevaba el casco puesto.

El video que trascendió, según el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto. Después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde lo sometieron a una intervención quirúrgica por la gravedad de las heridas.

El parte médico posterior a la operación confirmó el estado delicado del exparticipante de Gran Herman: le extirparon el bazo, sufrió fractura de costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado. De acuerdo con los especialistas, está sedado, en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico crítico y reservado.

Quién es Thiago Medina

El joven ingresó al reality en 2022 con apenas 19 años y una historia de vida que emocionó a millones. Se crió en un contexto de vulnerabilidad económica en González Catán, con una familia numerosa y muchas responsabilidades desde muy joven.

Su vínculo con otros participantes, especialmente con Daniela Celis, fue uno de los ejes emocionales de la edición. Aunque su relación tuvo idas y vueltas durante Gran Hermano, afuera continuaron como pareja y juntos se convirtieron en padres de gemelas, Laia y Aimé, nacidas a principios de 2024.

En el último tiempo, Thiago había empezado a dar pasos fuera del circuito televisivo. Con parte del dinero ganado en Gran Hermano, remodeló la casa familiar en Catán y se acercó al mundo de la música. En agosto pasado lanzó su primer videoclip titulado “Cuánto vale”, junto a otro artista del under llamado Dasty. Aunque la crítica fue dispar, su incursión en la escena urbana reflejaba su intención de abrir nuevos caminos.