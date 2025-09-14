Axel Kicillof renovó sus críticas al plan económico de Javier Milei: "No es todo Estado o todo mercado"

"Milei vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo", sentenció.

Kicillof dijo que quiere ver con Milei "como hacer que no se pierdan más puestos de trabajo". Kicillof le pidió a Milei que modifique el rumbo económico de su gestión.

Kicillof insistió en que el Ejecutivo nacional debe modificar su rumbo económico y que el propio Milei "lo puede hacer", a pesar de que "vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada".

En una entrevista con el diario Clarín, el Gobernador defendió el modelo de un Estado presente, contrastando con la visión del oficialismo. "En la provincia de Buenos Aires la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante", señaló, al explicar que la demanda en los hospitales públicos aumentó un 30% desde la llegada de Milei, ante la crisis de la medicina privada.

Horas después del triunfo electoral, había insistido en la necesidad de que Milei "levante el teléfono" para coordinar una reunión entre ambos. “Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas, pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”, dijo en aquel momento. Hasta ahora, no hubo avances en el tema.

kicillofycristina El gobernador bonaerense adelantó que visitará a Cristina Kirchner.

Axel Kicillof habló sobre su relación con Cristina Kirchner

El mandatario provincial, que fue ministro de Economía en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, se refirió a la expresidenta con un tono de lealtad en lo judicial, pero con una distancia en lo personal post-elecciones. "No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar", comentó sobre el diálogo con la expresidenta tras el triunfo bonaerense.

Reconoció que ella "mandó un audio que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario y pudiera hablar", lo que demuestra su influencia en momentos clave.

Sobre el futuro de la conducción del peronismo, Kicillof se mostró cauto, aunque con un claro posicionamiento. "Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra o contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), un sector, un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre", afirmó.