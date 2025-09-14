Javier Milei: "Voy a defender con uñas y dientes los logros de esta gestión"

Junto a una bandera del país y un atril sobre un fondo donde se leía Casa Rosada, Milei envió un mensaje donde agradeció al espacio liderado por su amigo Santiago Abascal. "Siempre me recibió, aun cuando todos me daban la espalda", expresó el Presidente, que decidió no ir a España tras la dura derrota de LLA en las legislativas bonaerenses.

“Hoy me tocó estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión", sostuvo Milei, en medio de las tensiones que atraviesa su gobierno. Tal como había hecho en 2023 y 2024, tenía previsto asistir al acto en Madrid, pero la coyuntura política lo obligó a modificar sus planes y permanecer en Buenos Aires.

A lo largo de su discurso, Milei se refirió también al asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador cercano al presidente estadounidense Donald Trump que fue baleado el miércoles en un campus universitario de Utah. "Fue un mártir de la libertad", opinó el mandatario.

“Lamentablemente, este hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro, odio y resentimiento”, continuó el Presidente. "Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos”, agregó.

"Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros -sumó Milei-, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”.

Y concluyó: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Patriotas! ¡Viva la libertad, carajo!".

En ese momento, Abascal tomó el micrófono y agradeció a Milei por su participación a través de una videoconferencia: "Queremos mandarte toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en estos momentos en que muchos se están juntando para tratar de hacerte daño. Tienes todo nuestro respaldo”.