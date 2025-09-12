Deportes |

Canelo Álvarez enfrenta a Terence Crawford en un combate histórico

Este sábado, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Canelo Álvarez enfrentará al estadounidense Terence Crawford, que quiere ser el primer boxeador en unificar los cuatro cinturones de tres divisiones distintas.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, se enfrentará este sábado con el estadounidense Terence Crawford, que busca ser el primer monarca absoluto en tres divisiones diferentes.

Con marca de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates, Álvarez tratará de quitarle el invicto a Crawford -41 triunfos, 31 de ellos por KO- además de haber obtenido los cuatro cinturones en los pesos superligero y welter.

El combate será transmitido en vivo y en exclusiva por Netflix, sin costo adicional para los suscriptores. La cobertura comenzará a las 22.00 hora de Argentina.

Este enfrentamiento no solo es relevante por los títulos en juego, sino también por el impacto que tendrá en las carreras de ambos boxeadores.

Una victoria de Álvarez consolidaría su legado como uno de los mejores libra por libra, mientras que un triunfo de Crawford marcaría un hito en la historia del boxeo.

La pelea promete ser un espectáculo de alto nivel, con dos campeones dispuestos a dejar todo en el ring por la gloria.

