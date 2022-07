Pachu Peña fue al colegió con Fito Páez, pero el músico no lo recuerda

Lo que más sorprendió a los otros invitados del programa fue la “relación” que tenían Pachu Peña y Fito Páez. El humorista explicó que una vez al encontrarse con el cantante le preguntó si se acordaba de él, pero el musico le respondió de manera sincera y le dijo que no.

“Sí, fui al colegio con Fito Páez, pero él no se acuerda”, le contó el humorista al conductor del programa y agregó: “Yo iba a la mañana y él iba a la tarde. En la primaria jugábamos al fútbol”.

f500x333-54155_77958_0.jpg El humorista recuerda a Fito Páez desde que se conocieron en el colegio.

Además de los partidos de fútbol, Pachu compartió con Páez el viaje de egresados en séptimo grado a Alta Gracia, Córdoba. El humorista se acuerda hasta el día de hoy que el cantante llevó su guitarra al viaje y tocó temas de Sui Generis.

Al pasar los años, la memoria del músico parece que se debilitó, dado que Pachu Peña se lo encontró en un restaurante y le dio detalles de lo compartido y de compañeros de clase, pero Fito no se acordaba de nada. “Una noche me lo encuentro acá en Las Cañitas, en un restaurante, y le digo: ‘hola Fito, ¿te acordás de Duran y de tal compañero? ‘No’, me contesta. ‘¿Te acordás de mí?’. ‘No’”, sentenció de manera cortante el músico.