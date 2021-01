Pampita contestó a críticas: "No me contagié en México"

Sobre esa misma línea, Carolina manifestó que "nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, íes la víctima!" y remarcó que "están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso".

"Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?", expresó sumamente molesta por todo lo ocurrido y afirmó: "ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo, y eso si tenés suerte de no terminar internado. íJamás haría leña del árbol caído!".

En Los Ángeles de la Mañana, el ciclo ahora conducido por Laurita Fernández, analizaron lo ocurrido y tildaron de "injusta" la furia de la modelo, dado a que recordaron que cuando se difundieron las imágenes del anuncio de su embarazo habían muchas personas en la celebración y estaban sin barbijo, algo que los medios de comunicación dejaron de lado para dar lugar a la feliz noticia.

Es por ello que al tomar conocimiento de los dichos de Pampita, Angel de Brito -aislado en su casa- aseguró que entiende "el enojo, todos se enojan cuando se contagian, porque a todos nos da bronca que nos pase y más estando expuestos. También es lógico que aparezcan estas críticas: un viaje con mucha gente, volver, no hacer el aislamiento, ir a un velorio" y consideró que "hay muchas cosas que no estuvieron bien. Además, hay que tener en cuenta la hiper sensibilidad que te debe provocar un embarazo".

Y el conductor siguió pegándole: "Pero Pampita cada vez que habla parece que fuera la reina del universo y que solo a ella le afectan las cosas. Y no, esto es algo que nos puede afectar a todos, que nos puede pasar a todos. Nos va a pasar a todos en algún momento, seguramente; no es que nadie tenga un ensañamiento particular con ella", añadió y concluyó señalando que "al contrario, los medios son muy generosos con ella en particular. Pero lo que pasa acá no es si uno se enferma, es la cadena, que va ampliando el contagio".