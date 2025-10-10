Pampita contó como enfrenta el trastorno de aprendizaje que heredó: "Lo importante es detectarlo"

"Tengo Dislexia. Leo y escribo todo al revés... Si me aprendo algo en un orden, leo primero el final. Hay ejercicios que se hacen como para ayudar un poco", se sinceró Pampita, en el marco del Día Internacional de la Dislexia.

" Mis hijos también tienen Dislexia, porque es una condición hereditaria... Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender", compartió Carolina Ardohain.

"Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso”, se sinceró la mamá de 5 hijos, Bautista, Beltrán, Benicio, Blanquita y Ana.

DE QUÉ SE TRATA LA DISLEXIA

Según el portal de Disfam Argentina, explica que "la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo".

"Los disléxicos manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión".