Pampita contó como enfrenta el trastorno de aprendizaje que heredó: "Lo importante es detectarlo"

La conductora de Los 8 escalones contó los detalles de cómo vive ella y su familia las dificultades para adquirir nuevos conocimientos.
Pampita habló de la dificultad que atraviesa con sus hijos para aprender nuevos conocimientos: sufrir de Dislexia. La conductora de Los 8 escalones, en las tardes de El 13, habló de la problemática que atraviesa desde que nació y que se trasladó a sus herederos. "Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender".
"Tengo Dislexia. Leo y escribo todo al revés... Si me aprendo algo en un orden, leo primero el final. Hay ejercicios que se hacen como para ayudar un poco", se sinceró Pampita, en el marco del Día Internacional de la Dislexia.
" Mis hijos también tienen Dislexia, porque es una condición hereditaria... Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender", compartió Carolina Ardohain.
"Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso”, se sinceró la mamá de 5 hijos, Bautista, Beltrán, Benicio, Blanquita y Ana.
Según el portal de Disfam Argentina, explica que "la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo".
"Los disléxicos manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión".
