Se conocieron los secretos del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

"Alguien del entorno íntimo de Nico me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes, que hará 15 días hay algo bastante fuerte entre Nico y Dai", contó Yanina Latorre, al aire de su programa SQP, en las tardes noches de América, al referirse a la fecha en la que habría arrancado el romance entre los compañeros en el Lola Membrives.

"Parece que esta chica, en su momento, se convirtió en la mejor amiga de Nico. Él estuvo muy roto. Y tuvo un año muy malo porque la que no quería recomponer la pareja o no le avisó que no quería, fue Gimena. Después, aceleró todo la hipotética infidelidad que se enteró", recordó la conductora, sobre qué terminó de separar a Vázquez de Accardi.

"Él estaba muy roto y lo ayudó, se escudó, compartió mucho camarín, mucha soledad, mucho llorarle por Gimena a Dai. En el teatro desconfiaban o decían que pasa algo porque estaban muchas horas juntos... Él está con mucha terapia y el terapeuta le recomendó que empiece a salir y que corte el vínculo con Gimena, porque el quedó muy amigo", explicó Yanina.

AMOR SOBRE LOS TABLAS

"Hablando con sus amigos, Nico se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda, de conocer chicas, que la mina era Dai. Hace 15 días que Nico está conociendo el cuerpo de Dai desde otro lugar", agregó Yanina, sobre los pormenores del vínculo amoroso que empezó a gestarse entre los compañeros de teatro.

Nico vázquez, nota Nico y Dai en Rocky, sobre las tablas del Lola Menvribes.

"Todo viene de antes... Nosotros contamos acá que ellos flashearon cuando ella hizo un reemplazo en Tootsie. El acercamiento entre ellos viene desde ahí, que Nico ya estaba mal de penas. Hay que esperar un tiempo prudente a que pase lo de Gimena", aportó el panel, del ciclo de noticias de espectáculo.