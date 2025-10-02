El Trece renueva las mañanas y las tardes del canal: Qué conductora queda afuera

Por un lado, levantan Mujeres Argentinas, el programa de María Belén Ludueña porque el formato periodístico no llegó a impactar en el público, pero a la conductora la moverán de horario. Irá a la tarde, en el mismo horario que supo hacer Viviana Canosa porque la gerencia considera que a ella le fue bien en el turno vespertino cuando tuvo que suplantar a Canosa.

Por el otro, debutará Moria Casán con un magazine que promete ir desde las 10 en adelante, con contenido de actualidad social, política, económica y de espectáculos como supo hacer Carmen Barbieri, a fin de competir mano a mano con Georgina Barbarossa, archienemiga de la diva popular. El panel de la "one" estaría integrado por Silvina Fernández Barrios y Cinthia Fernández, entre otras.

Puro show, el ahora único programa de espectáculo que tiene la señal del "solcito" seguirá al aire, en principio, hasta fin de año. Pero deberá modificar su horario porque Moria comenzará una hora después de lo que lo viene haciendo Ludueña. Por lo tanto, el ciclo de chimentos se mudará para la segunda mañana/mediodía.

ENOJOS Y QUEJAS EN EL 13

Pero detrás de las modificaciones que se generarán en la grilla de programación, una baja generó un fuerte enojo. Porque el canal decidió terminar Los 8 escalones, el programa que conduce Carolina Pampita Ardohain, por las tardes. Pero el formato pertenece a Guido Kazcka, quien supo hacerlo con éxito durante mucho tiempo.

Y Guido, quien no quería que sea Carolina la conductora del programa -fue una decisión de las autoridades de la emisora porque las marcas aman a Caro y traía publicidad-, está molesto con EL 13 porque siente que le "arruinaron" un formato que estaba bueno. Y lo hizo saber manifestando toda su bronca, a viva voz.