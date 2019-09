Pampita develó por qué renunció a Telefe: "Me sentía un títere del rating"

Ahora, a más de un año de la última emisión, la modelo y conductora se refirió a las razones que la llevaron a dar un paso al costado: el rating, pero también la angustia de no disfrutar su trabajo. “La tele es así. Yo no estaba emocionalmente preparada para sentirme mal o enfrentar invitados que se iban enojados. Me afectaba muchísimo", confesó en diálogo con Intrusos.

Y desarrolló: “Estaba en un horario tremendo, y era como un títere del minuto a minuto. Si alguien no rendía había que despedirlo y seguir con otro. Capaz una entrevista que había preparado toda la noche duraba cinco minutos”.

A diferencia de esa experiencia agotadora, Pampita se siente feliz con la continuidad que ha tenido el programa en la pantalla de Net. Allí, sin las exigencias de un canal líder, ella se mueve con frescura y se la ve distendida, a gusto.

“Estoy en un lugar en el que, obviamente, no tengo esa exposición y público divino que tuve en Telefe pero yo estoy conforme y me voy a mi casa contenta. Estoy más feliz ahora, puedo hacer una entrevista con un desarrollo, tomarme mis tiempos, y respetar al invitado", reflexionó.

