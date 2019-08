Ahora, después que Lucrecia Martel se negara a asistir a la gala en homenaje al realizador acusado de abusar sexualmente de menores, quien responde a las controversias es el propio cineasta polaco en el dossier del festival que filtró Deadline. “La mayoría de la gente que me acusa no me conoce ni tiene ni idea de lo que pasó”, aseguró.

A lo largo de esta entrevista realizada por Pascal Bruckner –un escritor cuya novela Lunas de Hiel (Lunes de fiel, 1981), fue adaptada por Polanski en 1992-, el realizador compara su propia vida con la historia del coronel que es condenado erróneamente en su film. “Mi trabajo no es terapia, pero debo admitir que estoy familiarizado con el funcionamiento de los aparatos de persecución”, afirmó.

“Trabajar y hacer una película como esta me ayuda mucho. En su argumento a veces veo cosas que he experimentado yo mismo, puedo ver la misma determinación para negar los hechos y condenarme por cosas que no he hecho”, reflexionó el director.

Por otra parte, Polanski se refirió a las repercusiones que aún genera la muerte de su ex pareja Sharon Tate y como el morbo se potenció tras la inclusión del crimen en Había una vez…en Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood, 2019), la última película de Quentin Tarantino.

“Cuando pasó aquello, a pesar de que yo lo estaba pasando realmente mal, los medios abordaron la tragedia y, sin saber cómo tratarla, la cubrieron de la manera más despreciable. Daban a entender, entre otras cosas, que yo fui una de las personas responsables del asesinato, pintándome un pasado satánico. Para ellos, mi película La semilla del diablo era la prueba de que estaba confabulado con el diablo”, explicó.

“Aquello duró varios meses, hasta que la policía encontró a los auténticos asesinos, Charles Manson y su ‘familia’. Todo aquello sigue atormentándome hoy en día. Es como una bola de nieve que cada cierto tiempo tiene una capa nueva. Historias absurdas sobre mujeres que no he visto nunca en mi vida y me acusan de cosas que supuestamente ocurrieron hace más de medio siglo”, confiesa en la entrevista.

