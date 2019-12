Pancho Dotto acusó a Valeria Mazza de evasora y ella respondió

Si bien la modelo no tiene ninguna fundación propia sino que es madrina del área pediátrica del Hospital Universitario Austral, de Olimpíadas Especiales y Unicef, Dotto aseguró que "este país da para muchas cosas, lo de ellos en realidad es un juego de niños en relación a otras cosas que suceden".

"Hay mucha gente que tiene fundaciones, sirven para desgravar impuestos, generalmente la gente que hace fundaciones lo hacen para desgravar impuestos y de paso quedan bien con la sociedad y la gente dice ‘ay que buenos que son’", manifestó en dialogo con Confrontados, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte que se emite por Canal 9.

Por otra parte, Dotto rememoró como comenzó la crisis con quien supo ser su representada y unas polémicas declaraciones de Gravier en las que esté aseguraba que el empresario se había enamorado de su mujer. "Si hubiese estado enamorado de ella se lo hubiese dicho", indicó y aclaró que estuvo "enamorado de ella y de otras modelos profesionalmente, pero nunca me hubiese enamorado como hombre porque no es mi estilo como mujer. Cuando la vi, y nadie apostaba por ella, creí que iba a llegar a ser lo que es hoy".

Al respecto de las causas que provocaron su alejamiento del empresario, Mazza indicó -hace algunas semanas- que no se quedó "con nada que no me corresponde y si es así que lo reclame donde se debe" y consideró que "muchas modelos nos alejamos de él, quizá porque no supo crecer; tiene buen ojo clínico para saber quién puede llegar y quién no, pero una tiene otras necesidades".

"En algún punto termino pensando que hay un tema sentimental, y es una persona que quiero mucho y me duele verlo hablando mal de mí en los medios. Me da pena, pero creo que reclama algo sentimental", añadió la topmodel. Además recordó que cuando trabajó "en Argentina, Pancho era mi agencia pero ya en el 92 viajé a los Estados Unidos y viví 15 años entre ese país y Europa; nunca fue a verme, ni una vez. Yo tenía agencias en otros países y cuando venía a Buenos Aires él me conseguía algunos contratos".

Dotto manifestó que "lo de Valeria fue tremendo, ellos se quedaron con contratos que firmaron conmigo"