Pasaron cosas: Silvina Luna iba a formalizar nuevo amor y la cuarentena se lo enfrió

"El marido de una amiga me presenta un chico que no tiene redes sociales, eso ya es raro. Yo tenía dudas pero como vino ‘recomendado lo acepté", explicó sobre su última conquista: un hombre más grande que sus últimas ex parejas y divorciado.

Al mismo tiempo que señaló que "siempre con más chicos, pero esta vez me tiraron uno de 48 años y me pareció una buena edad. Mucho chat, lo conozco y me pareció lindo. Me gustó, salí dos o tres veces. Todo lindo", expresó la rosarina.

Pero advirtió que por la cuarentena "se enfrió todo" y concluyó señalando que "fueron lindos encuentros, venía como para algo más. Hubo besos, hubo approach, pero me agarró la cuarentena. ¿Cómo sostenés todo después de haber tenido dos o tres citas?".

Habrá que ver si el misterioso hombre mayor sin redes sociales vio el mensaje por TV y retoma la iniciativa.

ADEMÁS:

Hogar violento: Silvina Luna reveló detalles oscuros de su padre cuando era chica