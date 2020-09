Pepe Soriano cumple 91 años: "Soy lo que hice y lo que hice es lo que soy"

Entre las representaciones más recordadas se encuentran, en cine, el alemán Schultz en La Patagonia Rebelde (1974), el abuelo en No toquen a la nena (1976), Lisandro de la Torre en Asesinato en el Senado de la Nación (1984), así como en teatro sus unipersonales en Lisandro y El loro calabrés.

Otras actuaciones recordadas en su extensa carrera fueron sus interpretaciones en Tute Cabrero, Las venganzas de Beto Sánchez y Una sombra ya pronto serás.

En la década del '80 tuvo una destacada participación en el cine español, donde, entre otros filmes, se ganó al púbico ibérico en Espérame en el cielo, donde encarnó a un supuesto doble del generalísimo Francisco Franco.

En la televisión su personaje de abuelo italiano de Don Berto, a su vez remodelado como la terrible abuela de La Nona, tanto en el cine como en el teatro, fue una de sus representaciones más famosas.

En una entrevista concedida a Diario Popular, remarcó que tiene sus cuentas saldadas. Nunca olvidó su origen. No le da trascendencia a lo material, pero le asigna un gran valor a la palabra empeñada.

Piensa que lo que hacemos nos define. Está contento con la vida que lleva. Puede afirmar que es el hombre que quiso ser.

“Tuve varias dificultades para ascender en mi carrera. Alguien puede tener un don natural, pero lo común es ir aprendiendo el oficio, entrenar mucho, más allá de los diversos imponderables que se presentan”, recordó en diálogo con este medio, y agregó: Yo soy lo que hice y lo que hice es lo que soy.

Al ser consultado si es difícil conseguir trabajo como actor a su edad, responde: "En realidad, estoy bastante grande para participar en el oficio de actor, pero soy un sobreviviente”.

“En este aspecto, mi edad me genera algunas dificultades pero, hasta ahora, las vengo superando bastante bien debido a que trabajo con un criterio de autogestión. Hago charlas y estoy armando algo nuevo en base a cosas que he hecho. De alguna manera, trabajo solo, porque no puedo embarcar a gente joven, que están realizando carreras magníficas, en estas cuestiones. Ellos están ocupando un lugar y yo, en esta etapa de mi vida, debo ocupar el lugar que me queda", sentenció.