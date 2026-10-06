Nicole Neumann furiosa con los profesores del colegio de sus hijas por los exámenes orales

NICOLE Y LA REALIDAD CON SU HIJA

"El colegio tradicional fomenta la competencia, todo el tiempo. medalla al mejor en matemática, medalla al mejor no sé que...", aportó, por su parte, Geraldine, hermana de Nicole e integrante del programa, al aire. "A esta hija mía le dijeron que vaya a una psicopedagoga. La mandé a la psicopedagoga...".

"Y la especialista me terminó diciendo ´es que no tiene un problema ella. Es que, simplemente, no le gusta ser el centro de la atención y el foco de la mirada´. Si hay un acto, no hay que obligarla a actuar. Que haga la organización de las escenas, que indique quien tiene que entrar, que tire letra al que está en el escenario", contó, Neumann, sobre la conclusión a la que llegaron con la psicopedagoga.