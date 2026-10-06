Nicole Neumann furiosa con los profesores del colegio de sus hijas por los exámenes orales

La conductora explicó lo que sucedió adentro de la escuela de una de sus hijas y qué medidas tomó. "Le dijeron que vaya a una psicopedagoga".
Nicole Neumann vivió una situación escolar con una de sus tres hijas mujeres -Allegra, Sienna e Indiana- y contó cómo lo resolvió. La conductora contó el mal momento que vivió una de sus herederas en una lección oral en el colegio y el motivo por el que a ella le generó enojo. "Responder preguntas bajo presión".
"Si los chicos no se animan a dar un oral, le bajan la nota. A mí me pasó con una de mis hijas. Al final, los terminás traumando más. Yo dije, en el colegio, por qué no evalúan cuánto sabe ella, cuando fui a una reunión", comenzó a contar, Nicole, visiblemente molesta con la situación.
"No evaluar si se anima o no a plantarse adelante de treinta persona a responder preguntas, baja presión, que vos le estás haciendo. Le bajaban la nota por eso. ¿Pero por qué, si siendo escrito y no públicamente, ella lo rinde bien?", compartió la conductora, en su programa de streaming, en Solo deportes.
"Si ella rinde bien y tiene buena puntuación, ¿por qué le bajás el puntaje?, ¿qué le estás evaluando, su timidez y sus ganas de no exponerse?", plateó, la exmodelo, con atino. "No todo el mundo esta preparado para lo mismo", remató, Nicole.
"El colegio tradicional fomenta la competencia, todo el tiempo. medalla al mejor en matemática, medalla al mejor no sé que...", aportó, por su parte, Geraldine, hermana de Nicole e integrante del programa, al aire. "A esta hija mía le dijeron que vaya a una psicopedagoga. La mandé a la psicopedagoga...".
"Y la especialista me terminó diciendo ´es que no tiene un problema ella. Es que, simplemente, no le gusta ser el centro de la atención y el foco de la mirada´. Si hay un acto, no hay que obligarla a actuar. Que haga la organización de las escenas, que indique quien tiene que entrar, que tire letra al que está en el escenario", contó, Neumann, sobre la conclusión a la que llegaron con la psicopedagoga.
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