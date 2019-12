Polémica frase de Antonio Gasalla: "Flavio Mendoza compró un nene"

Mendoza no se quedó callado ante semejante frase ofensiva y tuiteó en las redes sociales al mismo tiempo que veía en la televisión a Gasalla: "¡Cómo no le paran bien el carro a este viejo mala leche y resentido. ¡Pobre tipo muchos años de artista pero muchos más de mala gente!". El bailarín y compañero de Angel De Brito en Showmatch (Mendoza es uno de los miembros del Bar) le dio un tirón de orejas por ser muy leve ante una declaración escandalosa y sin motivo alguna.

De Brito si algo sabe en su programa es el cultivar el arte de la cizaña y logró sacar al Gasalla polémico y, si se quiere, la cara menos feliz. El periodista reflotó la pelea de Gasalla con Mendoza en el verano pasado cuando lo plantó en uno de sus espectáculos en la temporada de verano: "No me bajé de la temporada de Flavio". El conductor le recordó que Flavio quedó muy enojado y el invitado reflexionó: "Bueno, se habrá enojado. Yo no me enojo". Y la empeoró cuando Gasalla dio su explicación: "Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo".

Graciela Alfano, panelista de LAM, reparó en la tremenda frase que dijo Gasalla y el propio conductor le salió al cruce: "Flavio fue papá, no compró un nene". Ante la total indignación y desconcierto de todos en el estudio, Gasalla subió la apuesta y no se arrepintió ni un ápice: "Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá".

Otra que saltó muy furiosa en defensa de Flavio fue una de las musas de sus espectáculos, la mediática Cinthia Fernández: "Repudio totalmente los dichos de Gasalla "comprando un nene" refiriéndose al hijo de Flavio Mendoza. Una gran falta de respeto y más cuando ha asistido al cumpleaños de Dionisio, una falta de respeto al bebé y a su papá. No es la carne ni la sangre, sino el corazón que nos hace padres e hijos!".

Para cambiar de tema, de Brito le preguntó a gasalla si el domingo iba a estar en el último programa de Susana. "Si -respondió- voy a estar con Susana el domingo, porque me dijeron si quería saludarla y acepté. No estuve todo el año porque querían que hiciera el personaje de la abuela y un monólogo. Y no tenía ganas de hacer un monólogo. Cuando ya tenés mi edad sabes qué tenes ganas de hacer. Y prefería hacer solamente la abuela, como la hice tantos años. Entonces dependés de lo que quiera el canal y lo que quiera Susana", remató.