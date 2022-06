Polina Piskova, la sexy rusa de La Voz Argentina y OnlyFans

"Nací en Rusia, mi familia me llevó a Canadá cuando tenía 13 años y hace medio año vivo acá", dijo Piskova en su presentación en "La Voz Argentina", donde encandiló al jurado con su interpretación de "Seven Nation Army", de The White Stripes.

polina.jpg

La joven modelo de 26 años contó que decidió quedarse en la provincia de Córdoba “por la gente”. “Me enamoré de la cultura”, agregó quien nació en Vorónezh y a quien llaman sus amigos argentinos llaman Poli.

Polina Piskova habla cuatro idiomas: ruso, inglés, francés y español. Además, tiene casi 250 mil seguidores en Instagram, en donde comparte fotos de su rutina diaria y también sus proyectos musicales. Por caso, sus temas se pueden escuchar en Spotify.

“Estoy sin palabras por todo el amor que estoy recibiendo. No lo puedo creer, estoy muy emocionada”, dijo en un video casero que grabó el martes por la noche luego de que se viera su participación en el reality de Telefé, y contó que había llorado antes de que se emitiera.

“Quiero agradecer al programa, a la producción, por haberme brindado la oportunidad en este país que ya amo con todo el corazón”, continuó.

polina 3.jpg

Además, es parte de OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido para adultos. Quienes generan material, por ejemplo fotos “sensuales” -tal como las define Poli- obtienen ingresos a partir de los usuarios que suscriben a su perfil.

“Pasé mucho en la vida sola luchando por la oportunidad de cantar porque mi familia me apoya pero eran muy como son los rusos, exigentes, me forzaban a estudiar tener buena educación y tenía que demostrar a mi papá que es empresario que quiero hacer esto”, dijo la modelo sobre el escenario de La Voz.

polina 2.jpg