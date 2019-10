Si bien la primera era una fija para el rol de jurado de la sección Pequeños Gigantes, la modelo fue toda una atracción para el público de Susana por una sencilla razón: hace 18 años que no iba al programa.

Todo empezó a comienzos de la década pasada cuando la modelo dejó su trabajo en Europa y regresó a la Argentina con la intención de dedicarse a la conducción de ciclos de TV, algo que hacía muy bien en Italia. Sin embargo, a las autoridades de Telefe les pareció bien darle un espacio los sábados a la noche en el ciclo Esta Noche Invito Yo (2003), cuatro emisiones en las cuales la modelo se ubicó en un sitio muy parecido al que ocupa hoy Su.

"Esta Noche invito Yo" con Valeria Mazza

Al canal le sirvió para perfilarla como la próxima Susana Giménez, pero los pobres resultados obtenidos en materias de crítica y rating –sin mencionar la furia de la diva- dieron por el suelo con el proyecto y Valeria tuvo que seguir haciendo apariciones en ciclos de la TV local y extranjera. ¿Susana le cortó las piernas? Probablemente, y por eso no se las volvió a ver juntas en público por la siguiente década y media.

ADEMÁS:

Pero el tiempo lo cura todo (o "todo pasa" como decía Don Julio), y por eso con una Susana que no quiere volver en 2020, quizá las autoridades de Telefe desempolvaron sus viejos planes, convencieron a la diva, e invitaron a Mazza, que llegó al estudio acompañada de sus cuatro hijos Balthazar, Benicio, Tiziano y Taína .

Susana-Giménez-con-Valeria-Mazza.jpg

"Yo siempre soñé con tener muchos hijos, si te fijas en entrevistas viejas siempre lo dije, y cuando llegué a cuatro dije 'es suficiente'. Todos pensaban que iba a seguir hasta la niña, y en realidad yo buscaba otro hijo, pero la niña por suerte vino. Yo soy muy mamá de varón, soy muy varonera, de hecho juego muy bien al fútbol", reveló Valeria.

"Yo nací en Rosario; me fui a Paraná con cuatro años, y me vine a Buenos Aires cuando terminé el cole. Creo que nosotras nos conocimos cuando yo tenía la edad de Balthazar, con 20 años. Yo me vine con 17 o 18, y a los 19 estaba en Milán, y a los 20 estaba acá sentada con vos", le recordó Valeria a Susana en medio de la entrevista.