Mick Jagger hizo una aparición sorpresa en los Oscars

“Son muy amables. Me siento muy honrado de ser invitado a entregar este premio”, dijo el líder de los Rolling Stones. “Aunque estoy encantado de hacerlo, no era la primera opción. Los productores realmente querían que Bob Dylan lo hiciera. Pero Bob Dylan no quiso porque dijo que las mejores canciones de una película este año estaban en A Complete Unknown“, bromeó Jagger antes de hacer una bastante buena imitación de Dylan. “Bob dijo, ‘Deberían encontrar a alguien más joven'”. Jagger se rió. “¡Oye, yo soy más joven que Bob Dylan!” Para que conste: Dylan tiene 83 años, Jagger 81.

El sorpresivo ingreso de Mick Jagger para anunciar al ganador generó revuelo en la gala y dejó uno de los momentos más comentados de la noche. Entre el público se encontraba su colega Elton John.

Después se reveló que la canción “El Mal” de Emilia Pérez había ganado el premio, Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard subieron al escenario, con Camille reconociendo la presencia de Jagger cantando un poco del “woo-woo” de “Sympathy for the Devil” de los Stones.

“Escribimos ‘El Mal’ como una canción para denunciar la corrupción”, dijo Camille. El trío concluyó su discurso de aceptación con Camille y Ducol, que están casados, uniendo sus voces para cantar una de las canciones de la película, armonizando juntos mientras entonaban el nombre “Emilia Pérez”. La gente en el público ofreció algunos aplausos y risitas confundidas.

Las otras canciones nominadas este año eran: “The Journey” de The Six Triple Eight, con música y letra de Diane Warren; “Like a Bird” de Sing Sing, con música y letra de Abraham Alexander y Adrian Quesada; “Mi Camino” de Emilia Pérez, con música y letra de Camille y Clément Ducol; y “Never Too Late” de Elton John: Never Too Late, con música y letra de Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt y Bernie Taupin.