Tini y Rodrigo de Paul se reencuentran

La imagen muestra a Stoessel y de Paul juntos en un shopping de Europa. En ese contexto, la pareja se puede ver de espaldas en un contexto de paseo casual. Aunque los fans de la relación con Milko buscaron retornar sobre los hechos, el dato de una noche juntos habría tomado muy mal la noticia.

los dos.jpg

Según trascendió, la intérprete de “Mienteme” y “Cupido”, y el deportista habrían llegado al final del día en el departamento que de Paul tiene en el barrio de Salamanca, uno de los lugares más adinerados de Madrid. Además, la pareja habría asistido a un entrenamiento juntos lo que generó una gran revolución en el gimnasio.

Young Miko

Tini fue vista con Young Miko por última vez en enero pasado cuando disfrutaron de una salida nocturna luego de haber pasado año nuevo juntas y que ambas se dedicaran tiernas palabras en sus redes sociales. Las intérpretes se encontraban en la barra de un bar junto a sus amigas y mientras disfrutaban de buena música.

Al ser entrevistada,Tini Stoessel explicó por qué ya no expone su vida privada. “Después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal… me llevaron a lugares que no me hicieron bien", dijo la cantante.

Entonces, la actriz remarcó: “Por eso hoy prefiero mantenerlo desde otro lado. Obviamente que el día que tenga ganas de compartirlo tampoco me privaré. Me encuentro tan feliz de esta manera, que creo que es lo importante".

“Por eso lo estoy guardando, lo estamos guardando desde ese lado, y me parece importante. La verdad es que estoy más feliz que nunca“, había dicho Tini en medio de los rumores de un romance con la compositora Young Miko.