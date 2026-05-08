Protagonista de Star Wars publicó una imagen de Trump en su tumba

Si bien Hamill luego borró el posteo de sus redes sociales y pidió disculpas, dejó claro su enojo hacia el mandatario norteamericano, quien según su opinión "debería vivir lo suficiente para rendir cuentas por sus crímenes".

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La polémica comenzó este miércoles 7 de mayo, cuando el actor popular publicó en su cuenta de la red social Blueskay una foto de Trump, muerto junto a una lápida con la leyenda "Donald Trump 1946-2024".

"Ojalá viviera lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de medio término, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes" agregó en su posteo Mark Hamill.

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Poco después, el actor aclaró que "en realidad, le deseaba a Trump lo contrario a la muerte, pido disculpas si (el posteo) pareció inapropiado".

A pesar de la aclaración, la respuesta en X (ex Twitter) del equipo de prensa de la Casa Blanca fue demoledora "Hamill es un enfermo mental, estos lunáticos de la izquierda radical no pueden controlarse. Este tipo de retórica es exactamente lo que inspiró tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro Presidente".