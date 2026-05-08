Protagonista de Star Wars publicó una imagen de Trump en su tumba

El popular actor de Star Wars, Mark Hamill, publicó una imagen de Donald Trump en su tumba y la Casa Blanca lo tildó de “individuo enfermo”.
sta imagen es una creación generada por inteligencia artificial (IA).Aquí tienes algunos detalles adicionales sobre este hecho:Fue publicada originalmente por el actor Mark Hamill en la red social Bluesky el 7 de mayo de 2026.La publicación original incluía la leyenda "Si tan solo..." y mostraba a Donald Trump en una tumba con las fechas "1946-2024".La Casa Blanca reaccionó duramente, calificando a Hamill de "individuo enfermo" y criticando la retórica violenta.Hamill posteriormente borró la imagen y emitió una disculpa, aunque mantuvo sus críticas políticas hacia Trump.
El actor Mark Hamill, quien protagonizó al aventurero Luke Skywalker en las primeras películas de la saga "Star Wars", publicó una imagen -generada con IA- del presidente estadounidense Donald Trump en su propia tumba, lo que generó en una inmediata respuesta de la Casa Blanca, que tildaron al intérprete de "individuo enfermo".
Si bien Hamill luego borró el posteo de sus redes sociales y pidió disculpas, dejó claro su enojo hacia el mandatario norteamericano, quien según su opinión "debería vivir lo suficiente para rendir cuentas por sus crímenes".
La polémica comenzó este miércoles 7 de mayo, cuando el actor popular publicó en su cuenta de la red social Blueskay una foto de Trump, muerto junto a una lápida con la leyenda "Donald Trump 1946-2024".
"Ojalá viviera lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de medio término, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes" agregó en su posteo Mark Hamill.
Poco después, el actor aclaró que "en realidad, le deseaba a Trump lo contrario a la muerte, pido disculpas si (el posteo) pareció inapropiado".
A pesar de la aclaración, la respuesta en X (ex Twitter) del equipo de prensa de la Casa Blanca fue demoledora "Hamill es un enfermo mental, estos lunáticos de la izquierda radical no pueden controlarse. Este tipo de retórica es exactamente lo que inspiró tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro Presidente".
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