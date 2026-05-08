Gran Hermano Generación Dorada: entre salvaciones falsas y una real

Despues de una noche con muchas salvaciones falsas y una verdadera, quedó definida la placa para la próxima Gala de Eliminación.
En la noche del jueves 7 de mayo, Santiago del Moro dio a conocer a los jugadores dentro de la casa, las salvaciones falsas en Gran Hermano Generación Dorada debido a que la placa de la onceava semana de competencia es oculta, es decir, que los de los jugadores saben quiénes están bajo la decisión del público.
El conductor del reality anunció que bajaban de placa a Tamara Paganini, Jennifer “Pincoya” Torres, Eduardo Carrera y Gladys La Bomba Tucumana que, al no saber quiénes estaban realmente en placa, creyeron la farsa por completo y festejaron la buena noticia. Sin embargo, sí hubo uno de las participantes que fue salvada realmente: Luana Fernández.
Finalmente quedaron en placa para la Gala de Eliminación del próximo lunes 11 de mayo de 2026: Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela De Lucía.
Gran Hermano emitió un comunicado en la noche de ayer, para los jugadores que están dentro de la casa de la Generación Dorada después de que Nazareno Pompei reveló -en una entrevista en el Stream de Telefe- que utilizaba la ducha para complotar junto con Manuel Ibero.
“Si bien cada uno de ustedes aceptó ingresar a una casa en donde hay cámaras y micrófonos durante las 24 horas, hay momentos que pertenecen a su intimidad y que no expongo porque es de índole privada. Por ejemplo, cuando se están duchando y no pueden usar micrófonos” fue el comienzo del comunicado.
“Por eso, quiero referirme a lo que un exparticipante reveló al salir de la casa: que en la ducha, en determinadas ocasiones, sirve como un espacio propicio para complotar y acordar votos” les informó Gran Hermano a los participantes.
“Les digo lo siguiente y presten atención: esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es aprovecharlos para obtener ventajas en el juego. Estaré prestando atención” fue la advertencia final del anfitrión de la casa.
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