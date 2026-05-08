Gran Hermano Generación Dorada: entre salvaciones falsas y una real

Gran Hermano emitió un comunicado en la noche de ayer, para los jugadores que están dentro de la casa de la Generación Dorada después de que Nazareno Pompei reveló -en una entrevista en el Stream de Telefe- que utilizaba la ducha para complotar junto con Manuel Ibero.

“Si bien cada uno de ustedes aceptó ingresar a una casa en donde hay cámaras y micrófonos durante las 24 horas, hay momentos que pertenecen a su intimidad y que no expongo porque es de índole privada. Por ejemplo, cuando se están duchando y no pueden usar micrófonos” fue el comienzo del comunicado.

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“Por eso, quiero referirme a lo que un exparticipante reveló al salir de la casa: que en la ducha, en determinadas ocasiones, sirve como un espacio propicio para complotar y acordar votos” les informó Gran Hermano a los participantes.

“Les digo lo siguiente y presten atención: esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es aprovecharlos para obtener ventajas en el juego. Estaré prestando atención” fue la advertencia final del anfitrión de la casa.