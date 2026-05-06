Astrónomos detectan 27 posibles planetas con dos soles gracias a un nuevo método de investigación

El estudio revisó un total de 1.590 sistemas binarios eclipsantes. En 71 de ellos aparecieron señales orbitales que no podían explicarse únicamente mediante procesos físicos ya conocidos. Dentro de ese grupo, 36 sistemas mostraron evidencias especialmente llamativas y, finalmente, 27 fueron catalogados como fuertes candidatos a albergar planetas.

Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo es que varios de estos posibles planetas orbitan estrellas muy calientes y masivas, entornos donde las técnicas tradicionales de detección suelen fallar. Hasta ahora, la astronomía había confirmado apenas unos 18 planetas circumbinarios, por lo que el nuevo trabajo podría representar un aumento significativo en este tipo de descubrimientos.

La posibilidad del planeta con 2 soles como en Star Wars

Star wars Luke Skywalker (Mark Hamill) observando el atardecer de Tatooine en Star Wars.

Los planetas con dos soles suelen captar la atención popular por su similitud con Tatooine, el planeta ficticio de Star Wars famoso por sus dobles atardeceres; recordado por la mitica escena de Luke Skywalker en la primera película (o episodio IV "Una nueva esperanza"). Pero más allá de la referencia cultural, estos sistemas son especialmente valiosos para entender cómo se forman y evolucionan los planetas en condiciones gravitacionales complejas.

Los autores sostienen que este nuevo método puede convertirse en "una herramienta clave para detectar exoplanetas que hoy permanecen ocultos para los sistemas de búsqueda convencionales". También podría ayudar a reconstruir cómo migran estos mundos dentro de sus sistemas y cómo logran sobrevivir en órbitas dinámicamente inestables.

Embed

“El cálculo de la precesión se basó en el cambio con el tiempo del argumento del periastro de la estrella binaria”, explicaron los investigadores, quienes destacaron que el momento preciso de los eclipses fue fundamental para detectar las anomalías gravitatorias.

El equipo además considera que los resultados actuales son apenas una muestra inicial. Según detallaron, el análisis cubrió solo una pequeña fracción de los cerca de dos millones de sistemas binarios eclipsantes registrados en el catálogo "Gaia". La combinación de futuras observaciones de TESS con bases de datos más amplias podría revelar muchos más planetas circumbinarios en los próximos años.