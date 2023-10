Qué dijo Andrea Rincón sobre su pelea con Belén Francese

Todo se desató cuándo Francese recordó una noche de fiesta que había vivido años atrás con la actriz y aseguró que aquel día ella había intentado conquistarla, relato que no parece no sería veraz y por eso generó el enojo de Andrea Rincón.

image.png Todo mal entre Andrea Rincón y Belén Francese.

"Lo que pasó después (del polémico cruce) para mí fue llanto", aseguró Rincón ante un grupo de periodistas que se acercaron a entrevistarla a la salida de Quién paga la fiesta, el programa que integra en la radio Rock & Pop.

Y agregó, dando a entender que esa situación opacó su semana: "Porque la verdad que yo no la pasé bien. Yo estaba muy contenta porque me armó Caro Marafioti un look hermoso, y yo después de mucho tiempo me sentía bien".

Mientras que en una nota con Socios del espectáculo, la actriz aseveró: “Es imposible que ella hubiese pensado que yo le quería dar un beso”.

Sobre lo que aconteció en ese momento, la morocha agregó detalles de la dinámica de ese lugar: “Pensé que iba a contar de la fiesta, que eran todas así, yo he vivido muchas así, para mí no era inolvidable. Si era tu fiesta inolvidable contá tus cosas, ¿Qué me metes a mí?”.

“Quiso hacer esto, que trascienda” y agregó: “Fue mi antigua vida, para que se den una idea, no dormí. Hubo consumo en esa fiesta, pensé que hablaba de ahí, porque la verdad nos la pegamos todos”.

Según explicó Jujuy Giménez en un móvil con LAM, Rincón reaccionó muy mal al comentario de Belén y se vivió un momento muy tenso en la grabación, que duró más de lo previsto por este tema.

“Estaban todos los invitados, Andy dice 'den un paso al frente los que tuvieron una noche increíble', una pregunta tranqui. Bueno, una de las invitadas, llamada Belén Francese, le dijo a otra de las invitadas, Andrea Rincón, 'ella me quiso levantar', así fresca”, detalló Ángel de Brito, revelando cómo inició el problema.

“Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó. Ahí se desbordó todo, quería aclarar la situación y la aclaró. Dijo: 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me pareces horrenda, nunca me gustaste y me parece de cuarta'", le dijo la actriz.

Andrea Rincón contra Fátima Florez

Andrea Rincón criticó a la humorista Fátima Flórez por sus imitaciones. Dijo que no le gusta lo que hace y que siente que la ridiculiza.

“A mí no me gusta lo que hace ¿puedo iniciarle acciones legales o algo así? Me ridiculiza”, expresó Rincón en declaraciones radiales.

“Que te imiten con parodia a veces puede estar bueno y a veces no te cae bien porque decís ‘yo no soy eso’. A veces roza el bullying. Susana (Giménez) lo que está sintiendo es que la tratan de tarada. Roza el bullying”, agregó.

“El imitador se arriesga a eso. Vos te estás riendo a costa del sufrimiento de otra persona. A la edad que sea, es bullying”, continuó con su argumento.

Luego, aseguró: “Cuando sos adulto, se ponen tu careta y empiezan a imitarte como un pelotu..., te están haciendo bullying”.

“A mí no me gusta como que vos me cargues. Agarran las peores cosas”, concluyó.