Qué dijo Pampita sobre los rumores de romance con Joaquín Furriel

En Puro Show, Fernanda Iglesias le pidió perdón a la conductora por haberla criticarla: “Creo que hablé desde la envidia. No entendía cómo acababas de cortar con tu novio y estabas de fiesta. Pensaba que tenías que estar llorando tirada en la cama”. Rápidamente, la entrevista viró hacia el tema del supuesto romance con Furriel, rumor que cobró fuerza días atrás, cuando Marcela Tauro lo lanzó al aire en Infama.

Sin vueltas, Pampita decidió despejar cualquier tipo de malentendido: “Sinceramente, no sé si está de novio, si vive en Argentina, o si se quiere matar por lo que se inventó. Lo dijo Tauro, y cuando lo hizo fui al Instagram, busqué el mensaje y no me había escrito nada. No sé cuál es su situación, no lo veo hace un montón, la última vez fue en Pampita Online y ni sé de dónde salió eso. No lo tengo en el radar”, dijo, descartando así de plano cualquier vinculación con el actor.

Consultada por el ciclo sobre si había conocido a alguien durante sus días en Ibiza, fue honesta: “íntimamente, no. Yo no estaba abierta a eso. Me hablan, charlan, todo bien, pero creo que no era el momento”.

“Si alguno de ustedes estuviera en mis zapatos, con todo lo que he vivido en la vida, les aseguro que estarían felices de verme sonreír y bailar un ratito. Realmente, con los dolores que tengo en el alma, si puedo en algún momento bailar, disfrutar y sentir lo lindo que sucede alrededor, lo aprovecho mucho”, reflexionó la modelo y conductora.

Y agregó: “Creo que hay cosas de la vida que disfruto incluso más que antes. Sé que la vida son momentos especiales. Mi vida no es así todo el tiempo ni mucho menos, por eso estas pequeñas cosas son especiales para mí”.

Pampita contó que, desde que ocurrió el fallecimiento de su hija Blanca, se la suelen ubicar en el lugar de víctima: “Se espera que yo esté llorando por cada cosa que me pasa, pero yo no lloro más. Me pasaron cosas tremendas en la vida, no estoy para llorar por cualquier cosa”.

“Mi vida es súper linda, tengo oportunidades, mis hijos son increíbles, laburo de lo que me gusta… ese rol de víctima la gente lo espera de mí cuando algo me pasa, pero a mí no me gusta. No me pongo en ese espacio no solo públicamente, sino tampoco en privado”, cerró la conductora.

Tras su separación, la también modelo reflexionó a corazón abierto sobre su familia y habló sobre lo que realmente le importa: “Creo que uno se reinventa constantemente. Siempre tuve el sueño de tener una familia y pensaba que eso era sí o sí con un compañero al lado. Ahora me doy cuenta que mi familia son mis hijos, somos los que tenemos que ser. Mi casa es una alegría y estamos todos rodeados de amor”.

“Nos divertimos, lo pasamos bárbaro y tenemos nuestras rutinas. Creo que estamos bien así y no hace falta nada más”, enfatizó Pampita. Además, contó que el amor llega a ella cuando menos lo espera: “Me di cuenta que no tengo que esperar nada y que eso también está bueno. Ya no tengo la presión de esperar porque soy una romántica y me encanta el amor, pero aprender a estar sola también está bueno. Veo una peli, tengo mis tiempos, pongo energía en otra cosa… creo que es mi mejor versión”.