La Voz Argentina: un momento de indecisión para los Miranda!

Al ver la situación, Nico Occhiato comentó entre risas "Cuando a Miranda! no le alcanza con la telepatía que tienen y tienen que hablar, debatir, sacarse el auricular y hablar, es porque se la pusieron complicada, porque ellos suelen entenderse con la nada más ".

Juliana Gattas expresó "Somos fans de los dos, dieron un showazo. Es evidente lo que tiene Emiliano, es muy emocionante y difícil desprenderse, pero a Santiago lo amo, tu sonrisa, tu bondad, tu generosidad, sostuviste, cómo disfrutaste, esas cosas para mí también tienen valor. Estamos debatiendo bastante, más que nunca".

"Es más, ni siquiera estamos pensando en el equipo, estamos pensando en ustedes dos, porque nos costaría" se confesó Ale Sergi. Fue entonces que Nico Occhiato decidió darles un poco más de tiempo para debatir, hasta que los Miranda! anunciaron -finalmente- que Emiliano ganó la batalla y seguía en "La Voz Argentina".

Durante la deliberación de los Miranda!, Lali Espósito decidió aprovechar esto para anunciar su decisión y preguntó "¿Cuándo vas a rendir? Mirá Marcos, la verdad que vas a tener que esperarlo" hablándole al profesor de Santiago que debía tomarle el examen. Entonces presionó el botón y confirmó que se robaba al participante, que corrió a abrazarla, mientras Ale Sergi y Juliana Gattas se sumaron al festejo.

Terminando los festejos, Lali expresó "Marcos, bancanos un cachito más que tenemos que seguir escuchándolo cantar... ¡Bienvenido Santi al Team Lali! ".

Cuando los participantes se fueron, el resto de los entrenadores destacaron la decisión de su compañera de robar a Santiago, "Me re costó, además, qué gesto que tuvo, porque durante toda la canción se notó que lo quiso dejar brillar y después lo dijo. Yo dije, quiero que esté en nuestro equipo este ser" comentó Juliana Gattas, a lo que Lali aseguró "Es que, me encanta su voz, pero me gustó aún más su nobleza " y agregó "En la próxima tienen que cantar otra vez ya solistas, cada uno una canción. Siento que merece su espacio de lucirse solo".