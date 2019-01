Pero no todo fue el brillo de las pantallas. En esa época también se convirtió en protagonista de varios escándalos. Se peleó fuerte con el conductor Raúl Portal, quien libró una cruzada en varios programas para desmentir sus predicciones y acusarlo de “manochanta”.

Embed

“Yo no hago milagros. No soy parapsicólogo. Desde chiquito fui un outsider. No corría como el ganado. Muchos decían que yo curaba con la imposición de manos, con la mirada, y eso no es cierto. Yo soy metapsicólogo. Veo más allá de lo que los ojos muestran”, contó en diálogo con POPULAR.

Schiariti resaltó que recorrió todos los teatros de la Argentina con su trabajo al que describe como “darle seguridad a la gente”. “La persona que viene a verme me cuenta cuál es su proyecto, y si veo que puede andar lo impulso a una energía positiva”, explicó y puntualizó que a lo largo de su carrera ayudó a “250.000 personas en el mundo, de Egipto para acá”.

Incluso, trascendió fronteras cuando en un programa de televisión de Puerto Rico, dijo que la cantante Noelia había sido abusada a los 8 años, algo que en ese momento la intérprete y su familia se encargó rápidamente de desmentir. Sin embargo, años más tarde la propia artista reconoció que fue violada por su representante en 2003. “Fue una visión que tuve. A todos nos pasa pero yo me animo a decirlo”, afirmó.

Preso y absuelto

Pero las polémicas siguieron. En 1993 fue denunciado por una mujer que mantuvo una breve relación sentimental con él por golpes y agresiones y que decía ser la mamá de una de sus hijas. En 2000 fue arrestado en el marco de la causa y pasó 9 meses preso en el penal de Ezeiza.

“Yo quería ir a juicio directo, porque se le da más bola a los que están adentro de la cárcel que a los procesados. Y además, porque sino no conseguía trabajo”, narró.

Embed

“El fiscal me quería dar 20 años de prisión. Y eran todos testigos falsos. La cuñada, el hermanastro. Yo estaba en Europa y ella decía que en ese momento yo la maltrataba”, explicó. Además, contó que mantuvo con ella una relación de un día, que se emborrachó y que cuando se despertó, estaba recostado junto a la mujer en una cama. Sin embargo, 7 años después, la acusadora reveló que la denuncia era falsa, que fue instigada a hacerla por su círculo cercano y por abogados, y le pidió perdón públicamente al mentalista.

“A mí me mató, porque yo estaba trabajando en Estados Unidos y se me cortó esa posibilidad laboral por esa denuncia. Además, si bien yo reconocí a esa nena como mía, tiempo después el ADN dio falso”, relató.

schiariti-optimizada-actualizada.jpg

Su presente

Radicado desde hace varios años en Pinamar y alejado de los escándalos y de los programas del prime time, Schiariti mantiene una vida más austera. “No me interesa estar en la televisión argentina. Porque no me interesa andar demostrando lo que hago. Ya demostré demasiado. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Me llaman para participar de algunos programas, pero no acepto. Trato de salir de lo tóxico”, explicó a POPULAR.

Su bajo perfil también puede ser atribuible a su enfermedad. “Tengo cáncer de vejiga. He dejado de viajar por eso. Estoy cumpliendo con la etapa de la quimioterapia que, espero, se termine en marzo”, contó. Sin embargo, lejos de estar atemorizado, o deprimido, elige tomarse su situación de una manera más filosófica.

“No le doy bola a la enfermedad. Para mí es un trámite hacer quimioterapia. Si el cáncer me mata es porque tengo que morir. No me asusta la muerte. Porque he viajado mucho en la vida”, relató con una sonrisa.

Su energía también está puesta en su canal de Youtube, donde realiza su propio programa de cocina junto a su hijo, Facundo. Tienen más de 260 suscriptores y todo lo que cocinan lo donan a escuelitas rurales. “Tratamos de hacer comidas fáciles, rápidas y económicas. Es muy divertido y eso ayuda también muchísimo porque le sacás una sonrisa al tipo más bajoneado”, aseguró orgulloso.

Embed

Schiariti aseveró que no se arrepiente de ninguna de sus predicciones y que su principal misión es ayudar a los demás. “No hago milagros, nunca me adjudiqué poder alguno. Yo resisto archivos. Y tampoco creo en aquellas personas que tienen poder”, concluyó.