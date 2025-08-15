Reunión de 3 horas entre Trump y Putin sin acuerdo sobre Ucrania

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue "extremadamente productiva", pero "no hemos llegado" a la meta.

"Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local (16.30 de Argentina).

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

La histórica reunión de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin y Donald Trump, comenzó este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska.

El encuentro inició con una conversación entre los mandatarios, cara a cara con traductores.

Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones y, más tarde, los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo. El encuentro podría durar al menos seis o siete horas, según la estimación del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Moscú espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero.

Embed PRIMERAS IMÁGENES. PUTIN Y TRUMP SE ENCUENTRAN EN ALASKA



COBERTURA ESPECIAL DE RT desde Alaska https://t.co/dGX0H6zoNJhttps://t.co/kBBseusDZV pic.twitter.com/oLQfuEk84V — Sepa Más (@Sepa_mass) August 15, 2025

La delegación rusa está representada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el asesor presidencial Yuri Ushakov, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

La lista de personas que viajaron con el presidente Trump a Alaska cuenta, además, con los nombres de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial Steve Witkoff. En total, la delegación de Trump que participará en la cumbre con Putin incluye a 16 personas.

El tema central de la reunión es la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de opciones para lograr la paz a largo plazo.

Mientras tanto, la parte rusa se mostró positiva ante el posible resultado de las negociaciones. El miembro de la delegación Kiril Dmítriev señaló anteriormente que la cumbre de Alaska podría ayudar a 'reiniciar' las relaciones entre Rusia y EE.UU.