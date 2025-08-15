Morena Rial justificó haberse peleado y rechazó críticas

Precisamente fue el panelista de LAM (América TV) quien publicó el video de la escandalosa situación protagonizada por la hija del periodista Jorge Rial que incluyó la participaciòn de la Policía.

"Les cabe la caga..."

“Obvio que fui yo. Nadie nos va a venir a pasar por arriba. No me voy a quedar de brazos cruzados. Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mi”, desafió Morena Rial en su cuenta Instagram.

Y remató con una amenaza: “A las pelo... de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moño, les cabe la cagad..., es así”.

“Y a vos, Popó Ochoa, que te llenás la boca hablando de mi todo el tiempo... Que no tenés nada que hacer, ya que te querés venír a hacer el que discriminás”, atacó al panelista.

“Primero, te falta calle. Segundo, andá a chup... una buena cajeta, que es lo que te hace falta. ¡Resentido sucio!“, remató.

Morena Rial cuenta su versión

“Salimos en grupo. Vamos y volvemos todos, cueste lo que cueste. Se pueden ir bien a la ver.. los que piensen que me afectan sus comentarios. Acá y allá voy a saltar por los míos y por mí, le duela a quien le duela”, enfatizó.

Y en ese punto, la influencer sospechada de ladrona fue aún más grosera: “En vez de andar buscando tanto bardo y regalándose, busquen una buena ginecóloga porque están llenas de sífilis”.

“Seamos varios o tres, nos vamos a hacer respetar, sea donde sea. Fin del comunicado”.