Echarri lamentó la expresiones de Francella

El actor simpatizante de Cristina Fernández de Kirchner opinó sobre las declaraciones su exitoso colega, que acaba de estrenar su nueva película "Homo Argentum".
El actor Pablo Echarri -actualmente en la obra teatral "Druk" con Juan Gil Navarro, Osqui Guzmán y Carlos Portaluppi- dialogó con el programa "Puro Show" de El Trece para opinar sobre las declaraciones de su colega Guillermo Francella sobre las películas "artísticas" subvencionadas por el INCAA, que logran escasa repercusión de público y las que aseguró que “prefiere no ver”.
"Me alegro mucho que la gente opine, que se exprese y que muestre su verdadero corazón y que trasluzca su pensamiento. Eso siempre es mejor saberlo, que no saberlo" aseguró Echarri.
El actor fundamentó su pensamiento "Yo siempre estuve en desventaja porque otros ocultaban lo que pensaban, me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, al no ser comprendido es minimizado".
"La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Y creo que realmente se equivoca. Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante", agregó Pablo Echarri, afín a la ideología kirchnerista.
"Lo que intenta generar es que esos creadores no puedan desarrollar su talento, los nuevos directores de teatro han salido del off. Imaginemos por un minuto si lo único que existiera fueran películas populares, taquilleras, nuestra sociedad sería paupérrima y pobre. Por suerte es una opinión y no milita eso, si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos" concluyó Pablo Echarri.
