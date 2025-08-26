Qué está haciendo Furia para "contrarrestar" la brujería que le hizo Emma Vich, de Gran Hermano

"Este personaje congeló a dos famosos, un varón y una mujer... Han compartido espacio, pero dije 'en qué momento le hizo algo tan grave para que lo congele en el freezer'", contaron en LAM, en programa nocturno de América, al dar indicios del "trabajo energético" que habría hecho el exparticipante del reality show, en contra de 2 personajes de la farándula local.

Luego, en el ciclo de Ángel de Brito compartieron los supuestos papeles escritos por Emma. En uno de ellos aparecía el nombre de su compañera de GH, Juliana Furia Scaglione y el del asistente de Wanda Nara, Kennys Palacios y dos frases contundentes, que describen la supuesta mala intención que Vich tuvo hacia ellos.

Para ella decía: "Atada y estancada". Mientras que en el papel de Kennys, profesaba: "Estancado y sin trabajo te quedarás". En medio de esta acusación de "daño", Emma compartió una historia en su cuenta de Instagram desmintiendo la información: "Aunque muchos me lo deseen a mí, yo no le deseo el mal a nadie y esta es mi letra. Besos, Emma".

LA REACCIÓN DE FURIA Y DE KENNYS

"Velas, palo santo y lo que quieran. Mis ancestros me cuidan", lanzó Furia, a través de la red social X, con una contundente respuesta contra su ex compañero de competencia con quien se cree que habían formado una apegada amistad. Pero, al parecer, no fue tan así.

Y, por su parte, Kennys hizo una publicación también en la misma red social de "contraofensiva" al supuesto hechizo de Vich. "Pobre. Furia y yo más fuertes que nunca amorrr". El problema que Emma tendría con Kennys es porque Palacios fue contratado para ocupar el lugar que él tenía en un programa de streaming.