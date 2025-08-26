Mala racha para L-Gante: Perdió todo lo que tenía en su casa de Canning

En ese momento, el artista de cumbia 420 quedó impactado por lo sucedido. Así lo contaron en Infama, el programa de Marcela Tauro, en América. Horas después, se confirmó la información, de la propia boca del protagonista, quien detalló los destrozos con los que se encontró al llegar a la casona.

"Mi casa la había dejado como está. No sé cómo fue, si fue sin querer o intencional. O si se va a manejar con algún seguro. Yo estaba medio deprimido, me dediqué a descansar en otra casa", se sinceró Elián, en diálogo con DDM, programa del mismo canal de la zona palermitana.

Respecto del incidente sufrido adentro de una casa en un barrio custodiado por seguridad las 24 horas del día, lo que llama la atención es que no hubo fuego. Por ese motivo, no se alertaron los vecinos, pero sí existió la presencia invasiva de humo negro, de características intensas. Todo resulta extraño y de ahí que la gente que rodea al artista piense que se trató de algo intencional, hecho a propósito.

LA INVESTIGACIÓN QUE HIZO ELIÁN

“Pregunté lo normal: ‘¿Nadie vio nada en mi casa? ¿Sintieron algo, una luz, un fuego?’ La verdad que no hubo explicación, nadie vio nada. Nada de nada por ningún lado”, contó L-Gante, sobre las "medidas" que tomó al llegar al lugar y corroborar, con sus propios ojos, lo sucedido.

“La casa quedó completamente negra. Encontramos todo negro. Todo lo que era de otro color, que no sea negro, ahora está de color negro. Ahora me voy a ir a filmar un videoclip a mi casa, así como está incendiada”, anticipó el intérprete, con el fin de "capitalizar" lo sucedido, a fin de que la desagradable situación le genere algún tipo de beneficio.