Desde hace diez años, la modelo sufre las consecuencias de un tratamiento estético practicado por el Dr. Aníbal Lotocki que le ocasionó un padecimiento crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Por esta razón, debe someterse a diálisis tres veces por semana y sus médicos ya le informaron que necesita con urgencia un trasplante de riñón. En este contexto, la modelo reveló que su hermano Ezequiel Luna se ofreció a ser su donante.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai”, comenzó diciendo Silvina al aire de Agarrate Catalina, el ciclo de radio conducido por Catalina Dlugi.

Y añadió: “Una de las personas que se ofreció fue mi hermano Ezequiel, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso. Como falta, no me quiero adelantar”.

Quién es Ezequiel, el hermano y principal sostén de Silvina Luna

Ezequiel Luna es el hermano menor de Silvina y su principal sostén en este difícil momento. El joven, que mantiene un bajo perfil, se mudó de Rosario a Buenos Aires para acompañar a su hermana porque sus padres fallecieron hace algunos años.

Es importante destacar que Ezequiel es cinco años menor que Silvina y estuvo a su lado sin condiciones cuando ella tuvo que ser hospitalizada el año pasado durante su participación en la primera temporada de “El hotel de los famosos” en El Trece. También está a su lado durante esta reciente internación. Es un hombre de perfil bajo y no se muestra frente a los medios.

La relación de Silvina y su hermano es muy buena. Desde que eran chicos y compartían los juegos y travesuras. Fueron muy unidos desde que tienen uso de razón. Y en 2008, la muerte de sus padres fortaleció aún más su vínculo: Sergio El Negro Luna -como apodaban al hombre- falleció el 10 de marzo, a los 50 años; y Roxana sufrió una muerte súbita el 19 de agosto de ese mismo año.

"Con mi hermano somos súper cercanos, súper amigos y compañeros. Siempre fuimos muy unidos. Yo tuve mucha protección sobre él desde muy chico y, obviamente, cuando pasó lo que pasó se vino a vivir acá y estamos todo el día hablando y nos vemos casi todos los días”, le dijo Silvina Luna tiempo atrás a Andy Kusnetzoff durante una visita a PH Podemos Hablar (Telefe) sobre el cambio de vida de su hermano cuando dejó la ciudad de Rosario para instalarse con ella en Buenos Aires.

Ezequiel continúa al lado de Silvina y no despega de ella convirtiéndose en su máximo confidente y a quien los médicos le informan cada evolución de la actriz, la que él celebra como si fuera un triunfo más, esperando que siga mejorando y que se den las condiciones necesarias para que se pueda realizar el trasplante y, en caso de que sea compatible, poder salvarle la vida a su hermana.