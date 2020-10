Quién ganó la pelea por la audiencia entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Semana a semana, en Telefe y Eltrece está más que pendientes de la medición de la audiencia y de quién resulta favorecido, tanto en el minuto a minuto como en el promedio final.

Pero también tienen presente que desde hace tiempo que la televisión abierta no es la diversión excluyente entre los argentinos. Y que a veces, más allá de quién se haya alzado con el triunfo en la compulsa sabatina, los bajos niveles de audiencia pueden transformarlo en una victoria pírrica.

Quizás eso haya ocurrido en este round del sábado 11 de octubre, en el que Juana Viale llevó como invitados a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el economista y ex candidato presidencial José Luis Espert, el periodista Hugo Alconada Mon y el abogado Mauricio D’Alessandro.

invitados (1).png

En el otro rincón, Andy Kusnetzoff convocó al polémico ex juez federal Norberto Oyarbide, quien concurrió al programa provisto de una galera, la periodista Débora Plager, el actor Ignacio “Nacho” Sureda”, la animadora Pamela David y la cantante Valeria Lynch.

andy (1).png

Como suele ocurrir, el programa conducido por Juana Viale picó en punta, con la ventaja que le da comenzar media hora antes que su competidor, Andy Kusnetzoff, quien suele pasar al frente con el transcurso de los minutos.

La pregunta del millón de cada sábado es cuándo se produce el quiebre en el liderazgo del rating y, en definitiva, quién es el vencedor en el promedio final.

En esta oportunidad, Podemos Hablar no tuvo que esperar demasiado. Ya las 22:20 pasó a encabezar la lucha por la audiencia y no la abandonó hasta el final, con ventajas que oscilaron los 2 puntos y que le permitieron llevarse el triunfo este sábado.

rating1 (1).png

Pero más allá de quién haya sido el ganador de esta última pulseada, en los dos canales no pasan por alto una realidad que marca a la televisión abierta de los últimos años: en ninguno de los dos programas -los de mayor rating de la noche del sábado, por lejos- se llegó a los dos dígitos.

No hubo fútbol, ni algún acontecimiento inesperado que haya llevado la audiencia a otros canales. La pandemia, flexibilizada y todo, no deja demasiadas opciones de salidas y entretenimiento. Simplemente, el streaming, las redes sociales y -¿por qué no?- el redescubrimiento de las relaciones familiares e interpersonales le está disputando una batalla por el rating a lo que hace demasiado tiempo dejó de llamarse “octavo arte”.