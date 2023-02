Quiénes ingresarán a la casa de "Gran Hermano 2022"

A través de su cuenta de Twitter, Yanina Latorre reveló el misterio y adelantó quiénes serán los familiares que ingresarán a partir de este lunes para sorprender a los seis participantes que quedan en juego.

El domingo a las 2118, en la previa de la decimoséptima Gala de Eliminación de "Gran Hermano 2022", la panelista de Ángel de Brito twitteó: "Mañana entran a la casa por una semana los siguientes familiares: Papa de Nacho Mamá de Julieta Sobrino de Romina (no pueden entrar las hijas) Hermana de Marcos Hermana de Camila", dando a conocer quienes serán las personas que hoy, lunes 20 de febrero, tendrán la posibilidad de ingresar al programa mas exitoso de la televisión argentina.

Ante la consulta del por qué no mencionó a los familiares de Daniela (que finalmente fue eliminada) y Lucila, tratando de despejar cualquier tipo de suspicacia, Yanina Latorre aclaró: "Estoy averiguando sobre familiares de la Tora y Daniela".

Horas después, el periodista Ángel de Brito completó la data de Lucila, y actualizó toda información que había anticipado su panelista.

Laura Ubfal vs. Yanina Latorre

La periodista de espectáculos Laura Ubfal salió a responderle -en la red social- a Yanina Latorre, por la difusión del la lista de personas que van a ingresar en la casa de "Gran Hermano 2022".

La integrante de El Debate la acusó de mostrar "desesperación por tener primicias sobre Gran Hermano... y, es lógico, es el megaéxito del año. jajaja".

Embed Desesperación por tener primicias sobre @GranHermanoAr ...y es lógico, es el megaéxito del año. jajjaja — Laura Ubfal (@laubfal) February 20, 2023

El conductor de LAM no perdió la posibilidad de avivar la polémica entre las dos mujeres y le avisó a su panelista, sobre el tweet de la Ubfal en el que hacían referencia a ella, pero sin nombrarla, con un "Te hablan @yanilatorre".

Minutos después, Yanina Latorre se encargó de responderle, sin pelos en la lengua: "Avisale que la desesperación es de ella por mi data. Yo no me desespero nunca. Me sobra la información".