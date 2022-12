Ranking de lo más visto en Streaming en Argentina

Para realizar este ranking se monitorea las menciones en Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Blogs, Foros y Portales de Noticias, entre el 1 y el 30 de noviembre pasado.

En el primer lugar, y muy lejos de los que lo siguen, se ubico la transmisión de la 23ª edición de los Latin Grammy -por HBOMax- realizada el jueves 17 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

Las menciones en las redes sociales fueron de de 114.900, logrando un alcance potencial de 125,4 millones de vistas, de al menos una vez, y las plataformas que se monitorean en la actualidad son Netflix, Prime Video, Disney+, HBOMax, Apple TV+, Movistar Play, Flow, Pluto TV, Cine+, YouTube Premium, ESPN Play, Paramount+ y Star+.

El segundo puesto lo ocupa la serie "La casa del dragón" (House of the Dragon) -también por HBOMax- basada en la novela de George R. R. Martin "Fuego y sangre" que funciona como precuela de "Game of Thrones" y tiene lugar 200 años antes de GOT, donde las menciones en las redes sociales fueron de de 19.300, logrando un alcance potencial de 29,3 millones de vistas, de al menos una vez.

El tercer y cuarto lugar lo ocupan producciones de Netflix con "Sean Eternos:Campeones de América", la serie que muestra la intimidad - con imágenes inéditas- la lucha de la Selección Argentina para romper una racha de 28 años sin títulos en la última Copa América y "Café con Aroma de Mujer", la remake de la clásica telenovela colombiana, de 1994, que cuenta la historia de amor entre Gaviota, una recolectora de café, y Sebastián, un vástago de la aristocracia cafetera.

Y cierra el pelotón de los cinco primeros la serie estadounidense "Andor" por Disney+, la precuela del filme "Rogue One: una historia de Star Wars", siguiendo al personaje Cassian Andor cinco años antes de los eventos de la película.