Rating: La Voz Argentina dominó la grilla del jueves

Durante la emisión de este jueves, la cantante Soledad expresó su decepción y arrepentimiento ante la decisión de haber armado una batalla de su equipo entre Damián Ayala y Esteban Muia.

"Esta batalla no fue lo que esperaba, no sentí que se encuentren y que haya sido una suma ponerlos juntos, y me hago cargo de esa responsabilidad", sostuvo la artista.

Embed

Volviendo a los ratings, la noche del jueves tuvo también la continuidad de la final del reality El Hotel de los Famosos, por El Trece, que hizo 9.8 puntos.

Además, la novela extranjera Fugitiva, por Telefé, registró 12.4 puntos y Los Ocho Escalones del Millón, por El Trece, llegó a 9.3 puntos.

En el cierre del día, Caso Cerrado, por Telefé, computó 6 puntos.

Entre los noticieros, Telefé Noticias hizo 10.3 puntos y le ganó a Telenoche, que llegó a 7.6.

Bendita, por Canal 9, se llevó el duelo de magazines, con 4.6 puntos, frente a los 3.9 de LAM, de América.

Durante la tarde, lo más elegido fue Amor Eterno, por Telefé, con 8.8 puntos, y en El Trece, 100 Argentinos Dicen hizo 6.6 puntos.