La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer fue el ganador del reality

Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovido, Nicolás recibió la noticia de la mano del conductor Nico Occhiato, desatando el festejo de Luck Ra, que apostó por él desde las audiciones a ciegas. En la definición, se impuso a Alan Lez (Team Lali Espósito), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Suárez (Team Miranda!).

Por ser el ganador de La Voz Argentina 2025, Nicolás obtuvo 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un auto modelo Volkswagen Tera 0 km. Aunque no se conoció el resultado final durante la transmisión del programa, el resto de los finalista también logró premios: el segundo puesto se hizo con 30 millones de pesos, el tercero con 15 millones y el cuarto con cinco millones de pesos.

Quién es Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025

Su historia fue uno de los grandes atractivos de esta edición. El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia. Su humildad y su evolución constante a lo largo del certamen lo convirtieron en uno de los participantes más queridos.

Desde su primera aparición, cuando interpretó "Prófugos" de Soda Stereo, Nicolás demostró su fuerte conexión con el rock nacional e internacional. A lo largo de las galas, dejó su sello con versiones de clásicos como "Imágenes paganas" (Virus), "Better man" (Robbie Williams), "Ala delta" (Divididos), "Honesty" (Billy Joel) y "Is this love" (Whitesnake). En la final, antes del dueto con su coach, coronó su paso individual con una memorable interpretación de "Un pacto", de Bersuit Vergarabat.

Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".