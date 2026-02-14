Redes encendidas por Cazzu y Bad Bunny: expectativa por un cruce especial

La sola presencia de la cantante argentina alcanzó para desatar especulaciones. La coincidencia con el Día de San Valentín y el antecedente de cercanía entre ambos dispararon versiones sobre una posible aparición sorpresa durante el show. En especial, los fanáticos imaginan una postal que ya circula con fuerza: los dos artistas juntos en el techo de La Casita, el sector icónico del escenario donde Bad Bunny suele protagonizar momentos especiales.

En la primera noche, ese espacio fue uno de los focos de atención. Por allí pasaron figuras como Tini Stoessel, María Becerra, J Rei y Bizarrap, aunque ninguno subió a cantar junto al puertorriqueño. Para muchos seguidores, esa decisión dejó la puerta abierta a un golpe de efecto en la segunda función.

Las redes sociales no tardaron en amplificar el clima de expectativa. Comentarios cargados de humor, nostalgia y ansiedad inundaron los videos de la prueba de sonido. “Si hoy Cazzu está en el show de Bad Bunny me puedo llegar a morir de la envidia”; “Bad Bunny y Cazzu de nuevo juntos, mi regalo de San Valentín”; “Si aparece para cantar ‘Loca remix’ puedo llegar a convulsionar”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron entre los usuarios.

Una historia breve no oficializada

El interés no es casual. La historia entre Bad Bunny y Cazzu, aunque breve y nunca formalizada públicamente, quedó grabada en la memoria de los seguidores del género. El vínculo se remonta a los primeros años de expansión del trap latino. En 2017 coincidieron en el remix de “Loca”, junto a Khea y Duki, colaboración que marcó uno de los cruces más comentados de aquella etapa.

El primer encuentro cara a cara llegó tiempo después, en Buenos Aires. Según relató la propia Cazzu, fue durante un show en el Luna Park, en 2018, en circunstancias inesperadas. La artista recordó que inicialmente no había sido convocada, pero una llamada del propio Bad Bunny modificó el desenlace. Llegó sobre la hora, subió al escenario y allí se conocieron personalmente.

Con los años, ambos dejaron entrever que existió una etapa de cercanía y coqueteo. En 2021, en una entrevista televisiva, Cazzu evocó con humor una cita en los bosques de Palermo, donde -según contó- saltaron una reja para ingresar a un parque cerrado y terminaron siendo expulsados por un guardia. “Era el otro Bad Bunny”, bromeó entonces, aludiendo al vertiginoso crecimiento internacional del cantante.

Más allá de aquella etapa, los artistas siguieron caminos distintos en lo sentimental y profesional. Sin embargo, la química artística y el recuerdo de esos primeros cruces continúan despertando curiosidad. Por eso, la posibilidad de verlos nuevamente compartiendo escenario en River Plate se convirtió en uno de los grandes interrogantes de la noche.

Hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales. Pero en un show donde Bad Bunny suele jugar con la sorpresa y la narrativa visual, la aparición de Cazzu asoma como la carta capaz de convertir la velada en uno de los momentos más comentados de la gira.