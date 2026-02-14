San Valentín con Mirtha Legrand: invitados confirmados y un programa cargado de amor

Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, La Chiqui recibirá a reconocidas duplas del ámbito artístico y cultural. Entre los confirmados se encuentran Boy Olmi y Carola Reyna, quienes compartirán anécdotas y reflexiones sobre su relación y su trayectoria profesional.

También dirán presente Silvia Kutika y Luis Luque, otra de las parejas consolidadas del mundo actoral argentino. La mesa se completará con la participación de Héctor Maugeri, exdirector de la revista Caras, quien recientemente finalizó su vínculo con esa empresa.

De esta manera, la histórica conductora volverá a marcar agenda con una emisión especial que combinará actualidad, espectáculo y celebraciones románticas en una noche dedicada al amor.