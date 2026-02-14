San Valentín con Mirtha Legrand: invitados confirmados y un programa cargado de amor

Mirtha Legrand celebrará San Valentín con una mesa especial llena de parejas famosas y sorpresas en una noche dedicada al amor por el canal trece.
La producción de La Noche de Mirtha confirmó la lista de invitados para la emisión especial del sábado 14 de febrero, una fecha que coincidirá con la celebración del Día de los Enamorados. Como cada fin de semana, Mirtha Legrand encabezará la tradicional “mesaza” con una propuesta temática dedicada al amor y a las parejas del espectáculo.
Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, La Chiqui recibirá a reconocidas duplas del ámbito artístico y cultural. Entre los confirmados se encuentran Boy Olmi y Carola Reyna, quienes compartirán anécdotas y reflexiones sobre su relación y su trayectoria profesional.
También dirán presente Silvia Kutika y Luis Luque, otra de las parejas consolidadas del mundo actoral argentino. La mesa se completará con la participación de Héctor Maugeri, exdirector de la revista Caras, quien recientemente finalizó su vínculo con esa empresa.
De esta manera, la histórica conductora volverá a marcar agenda con una emisión especial que combinará actualidad, espectáculo y celebraciones románticas en una noche dedicada al amor.
comentar