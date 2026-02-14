Los famosos festejan San Valentín: cartas, videos retro y algunas postales hot

Separados por compromisos laborales, Maxi López y Daniela Christiansson atravesaron el 14 de febrero en distintos países. Con su hijo Lando, nacido a finales de 2025, la modelo permanece en Suiza mientras el exfutbolista trabaja en Argentina. Sin embargo, la distancia no fue impedimento para el romanticismo: compartieron una publicación conjunta con imágenes que recorren sus 12 años de relación y un mensaje mutuo que resumió su sentimiento: “Feliz día de los enamorados, mi amor eterno”.

También en plena etapa de maternidad, Cami Homs y José Sosa celebraron con una velada en blanco y negro, acompañados por la pequeña Aitana. La modelo dedicó palabras cargadas de ternura al capitán de Estudiantes de la Plata: “Este papito me vuelve loca. Feliz día a vos, que nos enamorás todos los días. Tenés dos mujercitas que mueren de amor por vos”. Y agregó: “Este año somos dos las enamoradas de vos. Feliz día mejor papá del mundo, te amamos hasta el infinito”. El futbolista respondió en su propio perfil: “Feliz Día Reina. Un 14/02 muy especial. Gracias por esta hermosura que me tiene loco de amor. Las amo mucho”.

En la recta final del embarazo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala también compartieron su emoción por la llegada de su primer hijo. La actriz publicó imágenes junto al futbolista y su mascota con un mensaje directo: “Feliz día, amorcito de mi vida”. En otra postal, donde el campeón del mundo apoya la cabeza sobre su panza, escribió: “Último así”. Por su parte, Mica Viciconte y Fabián Cubero optaron por una cena romántica sin su hijo Luca y documentaron el momento en sus redes.

Tras blanquear su relación durante las vacaciones en la costa argentina, Gianinna Maradona y Guido Sergi atraviesan su primer San Valentín a la distancia. A pesar de no compartir el mismo lugar físico, intercambiaron mensajes públicos que confirmaron el buen momento que viven.

Celeste Cid y Santiago Korovsky, en tanto, continúan consolidando un romance que comenzó hace poco más de un año. La actriz compartió un compilado de fotos y escribió: “Tu sonrisa es lo que más amo en este mundo”. El creador de “División Palermo” replicó un video de unas vacaciones junto al mar y expresó: “Así me siento con vos todos los días”, en un ida y vuelta que evidenció la complicidad de la pareja.

Quien también dio que hablar fue Wanda Nara, que comenzó el Día de los Enamorados con una postal sugestiva desde la cama junto a Martín Migueles. Tras varios idas y vueltas en el pasado, la pareja se muestra hoy muy unida. La conductora compartió primero una imagen de dos bolsas de Bvlgari, sin aclarar si se trataba de un obsequio de su novio. Luego publicó una foto en la que aparece recostada, luciendo un collar, una pulsera y un anillo, mientras Migueles la sostiene desde la cintura.

Valentina Cervantes también vivirá un San Valentín diferente en este 2026. La modelo se encuentra en la Argentina junto a su hija Olivia, mientras Enzo Fernández permanece en Inglaterra con el bebé Benjamín. A miles de kilómetros de distancia, la influencer habría regresado a Buenos Aires para cumplir compromisos laborales, entre ellos la grabación de la final de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo que había abandonado para volver a Europa junto a su pareja.

El ex River Plate no dejó pasar la fecha y compartió varias postales de momentos especiales que vivieron juntos, desde una comida en la playa al atardecer hasta una salida romántica en pleno invierno europeo. “Te amo amor de mi vida”, escribió, dejando en claro que, pese a la distancia, el sentimiento sigue intacto.

Así, entre cartas abiertas, fotos familiares, recuerdos retro, promesas de futuro y postales más audaces, los famosos volvieron a convertir San Valentín en una vidriera pública del amor que celebran puertas adentro.