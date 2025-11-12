MasterChef Celebrity: Momi sacó pecho y se salvó de la Gala de Eliminación

Luego de que los chefs probaran todos los platos presentados por los participantes, llegó el momento en que los chefs anunciaran quiénes tendrían el delantal negro y qué cocinero lograría subir al balcón. En primer término llamaron al frente a Emilia Attias, Luis Ventura y Walas y rápidamente les anunciaron que pasarían directamente a la Gala de Eliminación.

Después los tres jurados hicieron al pasar frente a Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli, entonces el chef Germán Martitegui les confirmó "Tres piononos decentes, pero no alcanzó para salvarse, a seguir cocinando". Para terminar, llamaron al frente a Julia Calvo, Susana Roccasalvo, Momi Giardina y Andy Chango, y les anunciaron que fueron los mejores piononos de la noche.

Rápidamente, los chefs Damián Betular, Donato de Santi y Germán Martitegui confesaron que creían que los cuatro estaban en condiciones de ir al balcón, pero que no se podía, así que sólo uno se salvará de la Gala de Eliminación, por lo que los participantes empezaron a cantar que deberían subir los cuatro al balcón.

Entonces, el chef repostero Damián Betular les confirmó a Julia y Susana que tendrían delantal negro y van directamente a la Gala de Eliminación y reveló el gran misterio "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Momi ".

Cuando Momi Giardina subió al balcón, Wanda Nara le preguntó si quisiera cambiarle su lugar a Andy Chango y él afirmó inmediatamente "Es como si estuviera yo, real". A lo que la comediante y bailarina expresó "¿Seguro? ". Pero Betular comentó irónicamente que Momi estaba agarrada al balcón.