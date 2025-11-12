La China Suárez se bajó de la entrevista con Diego Leuco en LUZU: las condiciones que puso

"Parece que se puso pesadita con las condiciones. Es una falta de respeto lo que pidió. Quería manejar la situación, la producción, el piso, quién entraba al estudio y quién no", adelantó Yanina Latorre, al aire de su programa radial en El observador. Y, luego, se fueron conociendo más detalles de la "tensa" negociación.

Diego Leuco, conductor de AQN, habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y explicó qué fue lo que pasó. "Se le ofreció la nota a Nadie Dice Nada, pero el programa de Nico no tenía disponibilidad, estaba con muchísimos invitados cerrados durante toda la semana. Entonces, pensamos, desde LUZU, que lo mejor era Patria y Familia, pero la China Suárez no podía o no quería a la tarde, entonces la aceptamos en mi programa".

PROBLEMAS DE STREAM CON LA CHINA

"Se le propuso hacer primero un mano a mano conmigo y después un momento de preguntas con todos, pero la China dijo que no, quería con toda la mesa. Después, preguntó si en ese momento iba a estar Nico Occhiato, le dijimos que no porque él hace otro programa y a esa hora está haciendo otras cosas, que tenía otros compromisos. Nos pidió: 'Con Nico o nada' y, entonces, le dijimos que nada", explicó, Diego, sobre la áspera negociación con María Eugenia.

La periodista Maribel Leone explicó que, además, Disney + habría tomado la drástica decisión de achicar la rueda de entrevistas: "Va a hacer un junket mega acotado por 'falta de tiempo de los artistas', cuando claramente es porque la China detesta a la prensa. Solo van a hacer un panel, tipo conferencia".

Será el próximo 17 de noviembre, dos días antes del estreno oficial. Y, por su parte, Latorre también contó la China Suárez no quiere dar entrevistas sola, sino que solo las daría junto al resto del elenco. Esto habría ocasionado que algunos medios gráficos le rechacen las notas a Disney +.