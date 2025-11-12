La ácida definición de Mica Viciconte sobre el pasado de Fabián Cubero: "Lo agarré en quiebra"

"Yo lo agarré como en quiebra porque se estaba despidiendo de... O sea, yo no lo agarré en la época divina. Lo agarré cuando se operó de la rodilla, cuando se despidió (del fútbol), en el proceso que para un deportista es muy difícil", se sinceró Mica, en una nota al ser invitada a un programa de streaming.

"Mandale un mensajito y decile que es la mejor compañera que pudo tener... Lo agarré en un momento muy difícil y todo ese proceso para un deportista como fue él, es muy duro", reflexionó Viciconte, en voz alta.

"Para alguien que toda su vida hizo lo mismo... Hoy se encuentra más relajado, pasó ese proceso, pero en un momento te encontrás en una situación de 'qué hago de mi vida ahora'. Pero bueno, disfrutá mucho de sus hijos y de los social, que lo había perdido", agregó la integrante de Ariel en tu salsa, en los mediodías de Telefe.

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

"Yo soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. Si yo firmo algo, uno cree que tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer... Solo se fue con Luca, uno tiene todo organizado, no podés depender todo de nadie, no tenemos la libertad, nosotros laburamos”, dijo Mica, sobre las últimas vacaciones de invierno en donde Fabián y ella querían viajar con las nenas del ex deportista con Nicole Neumann, y no se pudo porque las nenas volvieron de un viaje con la madre después de lo previsto.

"Ya sé todo lo que va a pasar, lo que pasa no me sorprende nada, y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora que están buenísimas. Enfocada en trabajar, lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás, tu cabeza rompe los huevos", cerró, Viciconte, contundente en sus dichos.