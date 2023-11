Revés judicial para Aníbal Lotocki en la causa por la muerte de Mariano Caprarola

El abogado Diego Szpigiel planteó al magistrado que habiendo pasado ya doce años desde que Caprarola se atendió con el médico cuestionado se superó "con creces" el máximo de duración por el cual "el Estado puede continuar la persecución penal de una persona".

"En consecuencia, solicito se resuelva la extinción de la acción penal y en consecuencia su sobreseimiento", pidió el letrado. Además, la defensa planteó que "no existe elemento alguno que logre vincular la causal de fallecimiento obrante y demostrada de Caprarola con Lotocki".

"Tal conclusión se desprende de la sencilla razón de que no existe contacto médico entre el denunciado y el fallecido desde hace más de 12 años a la fecha, por lo cual, no hay hecho posible que se haya verificado posterior a ese lapso de tiempo, más allá de que no surge de la propia denuncia una fecha concreta", argumentó Szpigiel.

Lotocki fue arrestado por efectivos de la Policía Federal. Aníbal Lotocki fue arrestado por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate.

Frente a los argumentos presentado, el juez Schelgel consideró como "prematuro" el pedido ya que primero se debe investigar el delito para determinar cuándo ocurrió y así poder calcular los plazos de prescripción. El magistrado también aclaró en el fallo dado a conocer por la Agencia Télam que "el denunciante no aportó, sea por desconocimiento u otro motivo ignorado, la fecha en la que Mariano Caprarola habría sido intervenido por el Dr. Aníbal Lotocki, ni se ha establecido su alcance".

Al respecto, la defensa del médico está solicitando al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 que intime al hermano de Caprarola para que ofrezca documentación que permita establecer el momento en que el fallecido se atendió con Lotocki.

"Esta situación impone el rechazo del planteo, por prematuro, sin perjuicio de que el ahondamiento de la pesquisa, mediante la rauda instrucción que está llevando a cabo el fiscal, permita establecer dichas cuestiones y, en su caso, expedirse nuevamente sobre la cuestión", señaló el magistrado.