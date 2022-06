Rial y Romina Pereiro están oficialmente divorciados

Así, ambos le pusieron punto final a una relación que arrancó en 2017 y que a pesar del final, tuvo buenos momentos con viajes compartidos y mensajes románticos de parte de ambos.

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, en su cuenta de Twitter.

Embed Hoy firmaron el divorcio. Todo acordado y rubricado. pic.twitter.com/B3jljDwRFZ — EL SEÑOR LAM (@AngeldebritoOk) June 22, 2022

"No soy un príncipe azul. Ni por asomo. Aunque ese día lo parecía. Pero, la carroza a veces se vuelve a convertir en calabaza y el príncipe en sapo. Es la vida que te promete magia y te devuelve realidad. Te tocó el más difícil. El más terco. El que ya no se cocina en un solo hervor. Y seguro, más de una vez, te habrás preguntado...¿por qué? ¿La verdad? no tengo respuestas. Tengo una biblioteca llena de defectos y apenas un estante de virtudes", le dedicó Rial a Romina en su primer aniversario de casados.

Y agregó: "Pero, estoy acá. Agradeciéndote que me hayas elegido. Que me ames pese a todo. Que me soportes. Que trates de entender. Que me tengas paciencia. Yo apenas puedo hacer lo que hago. Poco. Llego con lo justo. Casi sin aire. Lo único que deseo en este día tan especial es recordar cómo entrabas a esa fiesta. Levitabas. Tus pies no tocaban la tierra. Eras el resumen perfecto de la belleza. Te miraba embelesado como un espectador y no como el protagonista de esa historia. Sin poder creer que todo eso me me estaba pasando a mi. ¡A mi! Pero me pasó, porque los milagros existen. Y vos lo sos".

casamiento.jpg

Finalmente, en febrero pasado, la pareja oficializó su separación y en las última semanas se lo sorprendió a Rial en Europa de viaje con la periodista Josefina Pouso, quien admitió que ambos se estaban conociendo.

Rial, por su parte, al ser consultado sobre la posibilidad de arrancar una relación con la expanelista de Intratables, dijo que se la había encontrado en España en un recital de los Rolling Stones y que está "solo".

"Nos encontramos allá, fuimos a ver a los Stones, luego tuve, yo, una cena con la gente de la Televisión Española. No hay nada que aclarar. Estoy solo, voy a seguir solo, estoy muy bien solo y cualquier próximo paso que me vean a mí a punto de casarme o de convivir, les pido a cualquiera de ustedes, que me peguen un tiro en la rodilla", indicó el periodista.