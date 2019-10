A finales de 2018 informó que él y Jwan Yosef se habían convertido en padres de una niña llamada Lucía y ahora confesó que su familia se agrandará.

El sábado por la noche, en Washington D.C., el artista recibió un premio en la 23a. cena anual de la organización Human Rights Campaign, creada en 1980 para apoyar a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en los Estados Unidos. Martin fue honrado con el Premio Nacional de Visibilidad HRC por su defensa de los derechos LGBTQ y su filantropía.

Al subir al escenario para agradecer el galardón, dedicó unas palabras de amor a Jwan Yosef y habló sobre su familia "Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y son unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida", expresó al inicio de su discurso.

"Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes", dijo ante los aplausos del público.