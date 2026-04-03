Pity Álvarez anunció un nuevo show: cuándo y dónde será

El líder de Viejas Locas e Intoxicamos confirmó que volverá a escena luego de multitudinaria presentación que realizó en Córdoba en diciembre de 2025.
Pity Álvarez confirmó en las redes sociales que se viene un nuevo show para el 9 de mayo en Rosario, en el Autódromo Muncipal de esa ciudad, luego de su regreso que reunió a 35 mil personas el pasado 20 de diciembre en el Estadio Kempes, de la ciudad de Córdoba.
El líder de Viejas Locas e Intoxicados se dio a conocer la noticia a través de un video publicado en redes: "Vení que tengo un mensaje para darles". Las entradas ya están a la venta por enigmatickets.com.
Este cantante, compositor y guitarrista se hizo muy conocido por ser el líder y fundador de las bandas Viejas Locas e Intoxicados, y se destacó siempre por su constante creatividad.
En 1989 comienza con Viejas Locas, hasta el año 2000. Ese mismo año Viejas Locas se separa y Pity forma su nueva banda Intoxicados”, que existió hasta 2009. En este año decide volver con su primera banda.
Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido por su nombre artístico "Pity" Álvarez, fue encarcelado durante el 2018, acusado por el cargo de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego". El juicio por la causa quedó en suspenso por lo que el músico abandonó la prisión preventiva en 2021, siendo recluido en un centro terapéutico para mejorar su estado de salud y poder afrontar el proceso.
En junio de 2022 se ordenó su arresto domiciliario (con permisos para asistir a sus terapias), medida que fue removida en marzo de 2023 al mismo tiempo que se ratificó la suspensión del debate oral por el juicio en su contra.
En ese contexto, Jacqueline, hija de la víctima, volvió a manifestar públicamente su pedido de Justicia y expresó su indignación por el prolongado accionar judicial, cuestionando la demora en el avance de la causa.
comentar