Pity Álvarez anunció un nuevo show: cuándo y dónde será

Los problemas con la Justicia

Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido por su nombre artístico "Pity" Álvarez, fue encarcelado durante el 2018, acusado por el cargo de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego". El juicio por la causa quedó en suspenso por lo que el músico abandonó la prisión preventiva en 2021, siendo recluido en un centro terapéutico para mejorar su estado de salud y poder afrontar el proceso.

En junio de 2022 se ordenó su arresto domiciliario (con permisos para asistir a sus terapias), medida que fue removida en marzo de 2023 al mismo tiempo que se ratificó la suspensión del debate oral por el juicio en su contra.

En ese contexto, Jacqueline, hija de la víctima, volvió a manifestar públicamente su pedido de Justicia y expresó su indignación por el prolongado accionar judicial, cuestionando la demora en el avance de la causa.