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"Me gustaría vivir ahí": Pattinson y su conexión con Buenos Aires

El actor británico sorprendió al mencionar a la capital argentina entre sus ciudades favoritas y que le gustaría instalarse allí "por un tiempo".

El actor Robert Pattinson volvió a poner a Buenos Aires en el mapa internacional con una confesión que no pasó desapercibida: su deseo de vivir en la ciudad, al menos "por un tiempo".

Durante una serie de entrevistas por la promoción de la película The Drama, el intérprete mencionó distintos destinos que valora a nivel personal. Sin embargo, fue su referencia a la capital argentina la que generó sorpresa.

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La película que protagoniza junto a Zendaya, el joven sorprendió al mencionar la capital de Argentina como una de sus ciudades favoritas en el mundo.

La película que protagoniza junto a Zendaya, el joven sorprendió al mencionar la capital de Argentina como una de sus ciudades favoritas en el mundo.

“Me gusta la primavera de París. Amo Nueva York. Amo Buenos Aires. Creo que siempre digo que voy a vivir en Buenos Aires por un tiempo”.

No es la primera vez que Pattinson pisa el país. En marzo de 2023, el actor visitó Argentina junto a su pareja, Suki Waterhouse, quien se presentó en el país.

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Robert Pattinson junto a Zendaya en la premiere de The Drama.

Robert Pattinson junto a Zendaya en la premiere de The Drama.

Esa estadía habría dejado una impresión positiva en el actor, que ahora vuelve a mencionar a Buenos Aires como un destino posible para su vida cotidiana.

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En paralelo, Pattinson también fue noticia por su aparición junto a Paulo Dybala y Oriana Sabatini durante la avant premiere del film.

El encuentro, que tuvo lugar en Europa, fue compartido en redes sociales y llamó la atención por la coincidencia entre el actor y la pareja argentina en un contexto cinematográfico.

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Pattinson ya visitó Argentina en 2023 junto a Suki Waterhouse.

Pattinson ya visitó Argentina en 2023 junto a Suki Waterhouse.

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Aunque no hay confirmación de una mudanza concreta, sus palabras refuerzan la idea de una ciudad que sigue generando interés más allá de sus fronteras.

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