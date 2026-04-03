"Me gustaría vivir ahí": Pattinson y su conexión con Buenos Aires

ikAlKv7jz_870x580__1 (1) Robert Pattinson junto a Zendaya en la premiere de The Drama.

Esa estadía habría dejado una impresión positiva en el actor, que ahora vuelve a mencionar a Buenos Aires como un destino posible para su vida cotidiana.

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En paralelo, Pattinson también fue noticia por su aparición junto a Paulo Dybala y Oriana Sabatini durante la avant premiere del film.

El encuentro, que tuvo lugar en Europa, fue compartido en redes sociales y llamó la atención por la coincidencia entre el actor y la pareja argentina en un contexto cinematográfico.

204920_1504360 Pattinson ya visitó Argentina en 2023 junto a Suki Waterhouse.

Aunque no hay confirmación de una mudanza concreta, sus palabras refuerzan la idea de una ciudad que sigue generando interés más allá de sus fronteras.