En los últimos suspiros de la temporada de verano marplatense, nos recibe en un mano a mano, para poner en palabras algunas de las razones de su suceso y reírse de saberse un Moldavsky suelto en Mar del Plata, tal el título del espectáculo que exhibe en el Teatro Roxy Comedy (que termina el lunes 4 para luego irse a Madrid y retomar en abril en el porteño teatro Apolo).

“Estamos teniendo una temporada increíble. Es la primera vez que la hacemos en Mar del Plata. Vine alguna vez para un show puntual en una sala chiquita, pero esto de hacer temporada todos los fines de semana en una sala para 900 personas nunca. Teníamos muy buena expectativa, pero esto nos superó”, se maravilla.

“La verdad es que el teatro está siempre lleno, la gente lo disfruta mucho y aparte la pasamos bien en la ciudad. Es ideal. Se siente muchísimo menos la tensión que en una temporada de teatro en Buenos Aires”, dice el cómico carismático proclive a sonsacar carcajadas. Acción que en épocas de relax resurge con mayor fortaleza.

“Uno supone que la gente de vacaciones tiene mejor humor. Nosotros salimos pensando en esa consigna, pero arrastrábamos un público grande desde Buenos Aires. En Mar del Plata se da más. La risa más larga, los aplausos también más largos dentro de la función así que seguramente debe tener que ver con esta idea de que están de mejor ánimo”, registra.

Moldavsky parece moverse como pez en el agua arriba de un escenario; agotó en Buenos Aires en el Teatro Apolo, donde desembarcará con nuevo espectáculo a partir de abril, y ahora se sube al podio de los primeros puestos en la sala Roxy de la Ciudad Feliz. Pero el gran espaldarazo lo recibió desde la pantalla de tevé del ciclo La peña de Morfi, intentando trasladar su característico humor a la masividad de la grilla de Telefe.

“Fue muy complicado hacer televisión, pero en ese sentido Rozín (Gerardo) me ayudó mucho. Estuve un año y pico y después dejé porque realmente el teatro me consumía muchísimo”, explica con gracia natural del trabajo por el que obtuvo el Martin Fierro 2018 como Mejor Labor Humorística en Televisión.

“Fue muy bueno, es siempre bueno aprender de la televisión. Fue mi primera experiencia con cierta continuidad en televisión y estuvo muy bien. La tele es más difícil que la radio, primero porque me ven y ahí les baja muchísimo la expectativa. Es más exigente en cuanto a la imagen, tenés que cuidarte, vestirte y yo no soy muy elegante que digamos, es algo que me critican bastante”, sonríe amistoso.

moldavsky 1

“De todos modos, siempre haría tele. Me encantaría. Ojalá se dé. Pero que surja algo que yo realmente pueda hacer, que esté capacitado y que realmente pueda hacer bien”, recalca sin dejar de agradecer a quienes, de una tienda del barrio de Once, en donde durante 20 años se desempeñó, supieron llevarlo al ‘estrellato’.

“Yo tengo un cuadrado mágico. Jorge Schussheim que fue la persona que a mí me descubrió. Fernando (Bravo) que me llevó a la radio y me enseñó todo. Gerardo Rozín que se atrevió a llevarme a la tele y Gustavo Yankelevich que realmente me convirtió en un artista más masivo, que me hizo perder el miedo a la calle Corrientes y que día a día me enseña y me abre la cabeza. La irrupción de Bravo y de Yankelevich son especialmente fuertes en mi carrera”, reconoce el comediante. Fenómeno, retrato del hombre común que se convirtió en éxito, figura del momento, artista cómico que ocupa un lugar que hace tiempo estaba vacante.

A todos aquellos calificativos sobre su presente, Moldavsky, lo toma con sabia naturalidad. “Estoy viviendo un gran momento, un lindo momento. Es como cuando Gustavo me puso el top top top del humor. No estoy pensando en eso. Yo vivo el momento. Puede ser que éste sea el mejor momento, pero bueno venimos de un año espectacular. Y cada vez damos un pasito más entonces parece que estamos mejor que el momento anterior. Un ladrillo sobre ladrillo todo el tiempo y vamos armando esta construcción humorística que nos está haciendo felices a todos”, afirma quien integra el equipo del programa de radio Bravo Continental condimentando el éter también.

Los cambios del humor en tiempos feministas

La gente se ríe de lo que la identifica. Se ríe de lo que reconoce, se ríe de aquellas cosas en los que se ve reflejado. La risa viene muy acompañada de la identificación, de la empatía. ¿Y Moldavsky de qué se ríe?.

“Soy un tipo que fuera del escenario practica el humor también. Puedo ver monólogos de humor de cualquier país que me causan gracia, me divierten las películas, me divierte todo lo que tenga que ver con el humor. Diría que soy el espectador ideal para un espectáculo humor. En épocas de vacas flacas y de sacudidas financieras como las actuales la risa parece el eterno remedio infalible”.

“En un momento de crisis todos necesitamos reírnos y seguramente nos vamos a alejar de aquello que nos ponga peor. Pero en los momentos buenos también estás predispuesto para reírte. En ese sentido el humor es como la pizza, no necesitas de ninguna situación especial. Aunque me escriben muchos que los ha ayudado verme en un show y me emociona, y ante las situaciones más complicadas el humor es un gran antídoto o por lo menos un ratito de escape, el humor está en todo. Como ahora que la gente viene de veraneo y está relajada y no en período crítico y decide ver un espectáculo de humor”, precisa con gesto cómplice.

moldavsky 3

Y sobre los cambios en el humor en tiempos de feminismo señala: “La sociedad ha cambiado mucho y le humor tiene que acompañar esos cambios. Hoy estamos viviendo muchos cambios que para mí son para mejor y está bueno acompañarlos”, asume Moldavsky. “Lo que pasa con la mujer, el tema del género, la necesidad de llegar a una situación de igualdad entre ambos sexos. Eso hay que acompañarlo. El humor no puede estar ajeno a los cambios que se están dando alrededor”, concluye.

Me llevo bien con la popularidad

La popularidad irrumpió en la vida de Roberto Moldavsky de manera rauda y hasta vertiginosa. Y él, terapia mediante, debió adaptarse como pudo a su nuevo presente. “Una de las cosas que más hablo en terapia es eso. La gente es divina. Me encanta. Sacarte fotos, firmar un libro, hablar, escuchar historias, es todo muy lindo. No tengo fobia, pero es algo totalmente nuevo”, deja en claro.

“Ahora hay más responsabilidad y todo lo que uno dice se amplifica mucho más, pero lo tomo con mucha naturalidad. Aunque parezca mentira yo todavía me siento espectador, no me siento artista. Siento que estoy del otro lado. Si la gente me espera lo tomo con mucha naturalidad. Soy humorista, no se va a pedir de mí que tome una medida trascendental que va a cambiar la vida de nadie. Lo tomo muy tranquilo”, resalta de manera relajada.

Y enseguida señala uno de los principales cambios que se producen en el entorno que ahora lo recibe con ojos de éxito. “Sí es verdad es que se te abren un montón de puertas, no te quieren cobrar el café, te regalan pizza, te miran de otra manera y, posiblemente, te den bola personas que en otras circunstancias no te la hubieran dado. Eso es así y es bueno tenerlo muy claro. Yo sigo estando como del otro lado. No me creo mucho nada” remata con su gran carisma.

